Bimba cade dalla finestra dal terzo piano, salvata dal ballatoio e dall’intervento di un vicino
MODENA - Tragedia sfiorata nella giornata di ieri, mercoledì 10 settembre, a Modena. Una bimba di circa tre anni è, infatti, caduta dalla finestra del terzo piano di un condominio in via Repubblica di Montefiorino, ma fortunatamente si è salvata. La piccola, infatti, è precipitata da una grande altezza, finendo, però, sulla pensilina che si trova al di sopra della porta d'ingresso del condominio, dove un vicino, che proprio in quel momento stava passando, si è accorto di quanto successo e l'ha presa in braccio prima che finisse a terra, avvertendo poi i soccorsi.
Dalle prime ricostruzioni di quanto avvenuto, sembra che la bambina sia caduta dalla finestra sfuggendo al controllo dei genitori, mentre questi stavano dormendo: è stata portata al Policlinico, avrebbe riportato fratture, ma le sue condizioni generali sarebbero buone, considerando la caduta dal terzo piano.
