San Felice, a Rivara l’ultimo saluto a Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso

SAN FELICE SUL PANARO - E' iniziata alle ore 10 di oggi, giovedì 11 settembre, la Messa con cui San Felice dà l'ultimo saluto a Paola Stabellini, morta lo scorso sabato sera, nel corso di una cena in cui un pezzo di pizza le è andato di traverso, soffocandola. Per la donna, che aveva solo 53 anni, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'immediato intervento di alcuni soccorritori che hanno tentato la manovra di Heimlich per farle sputare il boccone che intralciava il passaggio dell'aria.

Si è tentato anche di rianimarla con un massaggio cardiaco, c'era anche un defibrillatore a disposizione di quelli pubblici, ma purtroppo non si è potuto evitare il decesso. Questa mattina sono in corso i funerali nella chiesa di Rivara, frazione di San Felice: la salma è partita alle ore 9.40 dalle camere ardenti di San Felice per la chiesa, dove alle 10 era in programma la Messa. Poi si proseguirà per la cremazione.

