San Felice, a Rivara l’ultimo saluto a Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
SAN FELICE SUL PANARO - E' iniziata alle ore 10 di oggi, giovedì 11 settembre, la Messa con cui San Felice dà l'ultimo saluto a Paola Stabellini, morta lo scorso sabato sera, nel corso di una cena in cui un pezzo di pizza le è andato di traverso, soffocandola. Per la donna, che aveva solo 53 anni, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'immediato intervento di alcuni soccorritori che hanno tentato la manovra di Heimlich per farle sputare il boccone che intralciava il passaggio dell'aria.
Si è tentato anche di rianimarla con un massaggio cardiaco, c'era anche un defibrillatore a disposizione di quelli pubblici, ma purtroppo non si è potuto evitare il decesso. Questa mattina sono in corso i funerali nella chiesa di Rivara, frazione di San Felice: la salma è partita alle ore 9.40 dalle camere ardenti di San Felice per la chiesa, dove alle 10 era in programma la Messa. Poi si proseguirà per la cremazione.
-
San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
-
Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso – L’ANALISI
-
Cinquantenne muore perchè le va di traverso un boccone di pizza a San Felice
- San Felice, a Rivara l'ultimo saluto a Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Dà fuoco ad un'auto nel cortile di un'abitazione, arrestato 25enne
- Finale Emilia, sabato 13 settembre inaugura la nuova palestra di via Monte Grappa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Partita Modena-Bari, cambia la viabilità in zona stadio
- Sport e divertimento, a Cavezzo sabato 13 settembre torna "Wambinopoli"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero