Bomporto, al via la 18ª edizione del Trofeo Pollicino: in scena il meglio dell’hockey in line giovanile
BOMPORTO - È tutto pronto a Bomporto per l’avvio della 18ª edizione del Trofeo Pollicino, appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di hockey in line giovanile. Il torneo, che ha preso il via sabato 20 settembre e si concluderà domenica 21 settembre, vedrà protagoniste le giovani promesse dell’hockey provenienti da tutta Italia.
A fare gli onori di casa sarà, come sempre, la società Scomed Bomporto, che schiererà tutte le proprie formazioni, pronte a confrontarsi con squadre provenienti da ogni angolo della penisola. Un evento che rappresenta non solo un momento di confronto sportivo, ma anche una grande festa per il movimento hockeystico italiano.
Come da tradizione, il Trofeo Pollicino è molto più di un semplice torneo: è un banco di prova ad alto tasso tecnico e agonistico, dove i giovani atleti hanno l'opportunità di mettere in mostra il proprio talento e la propria passione per questo sport. E, naturalmente, ogni squadra scenderà in pista con l’obiettivo di conquistare l’ambito trofeo, che negli anni ha visto alternarsi al vertice alcune tra le migliori realtà italiane dell’hockey in line.
L’evento, ospitato presso il palazzetto di Bomporto, si conferma così una vetrina importante per il settore giovanile, nonché un’occasione di crescita e condivisione tra squadre, tecnici e famiglie.
Appuntamento quindi a domenica 21 settembre per le finali, con l’attesa di scoprire chi solleverà il Trofeo Pollicino 2025 al termine di due giornate all’insegna dello sport e della passione.
Questo il programma della due giorni.
18° TORNEO POLLICINO 20-21 SETTEMBRE 2025 BOMPORTO VIA VERDI 12
SABATO 20 SETTEMBRE UNDER 10-NATI 2015-16-17-18
2 Tempi di gioco di 15 minuti continui
ORE 16.00-SCOMED BOMPORTO- BLUDOGS MONTORIO.
ORE 17,50- BLUDOGS MONTORIO- NOVI H.C...
ORE 19.30 -NOVI H.C.- SCOMED BOMPORTO
Per le categorie under 12-14-16 2 tempi di gioco da 20 minuti continui.
SABATO 20 SETTEMBRE UNDER 14 NATI 2011-12-13-14
ORE 16.50 SCOMED BOMPORTO-BLUDOGS MONTORIO
ORE 18.30 BLUDOGS MONTORIO –NOVI H.C..
ORE 20.30 -NOVI H.C.- SCOMED BOMPORTO
ORE 21.30 PREMIAZIONI
DOMENICA 21 SETTEMBRE UNDER 12 NATI 2013-2014-15-16
ORE 10.00 SCOMED BOMPORTO –MILANO QUANTA
ORE 11.00 MONLEALE. –-BOSCO CHIESANUOVA
ORE 14.00 FINALE 3-4- POSTO
ORE 16.00 FINALE 1-2- POSTO
DOMENICA 21-SETTEMBRE UNDER 16 NATI 2009-2010-11-12
ORE 12.00 SCOMED BOMPORTO-CAMAIORE
ORE 13,00 MONLEALE - CUS VERONA
ORE 15.00 FINALE 3-4- POSTO
ORE 17.00 FINALE 1-2- POSTO
ORE 18.00 PREMIAZIONI
