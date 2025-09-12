Bomporto, al via lo stage di hockey in line targato Scomed
BOMPORTO - Con la ripresa delle attività sportive dopo la pausa estiva, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di hockey in line: lo stage targato Scomed Bomporto, che si è ormai affermato come un evento fisso e irrinunciabile nel panorama nazionale. Lo stage, attualmente in corso presso la pista comunale di Bomporto, si svolgerà dal 12 al 14 settembre e accoglierà portieri ed esterni provenienti da ogni parte d’Italia. Un’occasione unica per confrontarsi, crescere e migliorare sotto la guida di tecnici di alto livello. Anche in questa edizione, l’organizzazione ha puntato sulla qualità: tra i nomi di spicco figura Franko Juraj, allenatore della nazionale senior femminile, che metterà a disposizione dei partecipanti la sua esperienza internazionale.
Al suo fianco, il team tecnico degli Scomed Bomporto e numerosi collaboratori che, come nelle scorse edizioni, non faranno mancare il loro prezioso contributo. L’obiettivo dello stage è duplice: offrire formazione tecnica di alto profilo e promuovere la cultura sportiva tra giovani atleti, in un ambiente stimolante e professionale. Grande entusiasmo tra gli iscritti, che già dalle prime ore di attività hanno mostrato impegno e voglia di imparare, segno di un movimento sportivo vivo e in crescita. Lo stage si concluderà domenica 14 settembre con una giornata di allenamenti intensivi e una piccola cerimonia finale, durante la quale verranno consegnati attestati di partecipazione.
- Tragico incidente sul lavoro nel modenese, operaio cade da un punteggio e perde la vita
- Uisp Day, domenica 14 settembre Carpi diventa l'ombelico del mondo sportivo provinciale
- Settimana Alzheimer, iniziative in programma anche nei distretti di Mirandola e Carpi
- Carpi, la sicurezza della città al centro del Comitato per l'ordine pubblico
- Alla Festa provinciale dell’unità di Modena il concerto di Murubutu e l’incontro con Nando Dalla Chiesa
- Comune di Medolla, dipendenti in sciopero giovedì 18 settembre
- Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.