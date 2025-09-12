Bomporto, al via lo stage di hockey in line targato Scomed

BOMPORTO - Con la ripresa delle attività sportive dopo la pausa estiva, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di hockey in line: lo stage targato Scomed Bomporto, che si è ormai affermato come un evento fisso e irrinunciabile nel panorama nazionale. Lo stage, attualmente in corso presso la pista comunale di Bomporto, si svolgerà dal 12 al 14 settembre e accoglierà portieri ed esterni provenienti da ogni parte d’Italia. Un’occasione unica per confrontarsi, crescere e migliorare sotto la guida di tecnici di alto livello. Anche in questa edizione, l’organizzazione ha puntato sulla qualità: tra i nomi di spicco figura Franko Juraj, allenatore della nazionale senior femminile, che metterà a disposizione dei partecipanti la sua esperienza internazionale.

Al suo fianco, il team tecnico degli Scomed Bomporto e numerosi collaboratori che, come nelle scorse edizioni, non faranno mancare il loro prezioso contributo. L’obiettivo dello stage è duplice: offrire formazione tecnica di alto profilo e promuovere la cultura sportiva tra giovani atleti, in un ambiente stimolante e professionale. Grande entusiasmo tra gli iscritti, che già dalle prime ore di attività hanno mostrato impegno e voglia di imparare, segno di un movimento sportivo vivo e in crescita. Lo stage si concluderà domenica 14 settembre con una giornata di allenamenti intensivi e una piccola cerimonia finale, durante la quale verranno consegnati attestati di partecipazione.