Bomporto, operativa la nuova sede dello Sportello Antiviolenza
BOMPORTO - L’Unione dei Comuni del Sorbara e il Comune di Bomporto annunciano l’attivazione dello Sportello Antiviolenza “Donne Contro la Violenza”, un nuovo presidio territoriale dedicato al sostegno delle donne vittime di violenza. Il servizio ha sede presso la Casa della Legalità, in Piazzetta dei Tigli 9 a Sorbara di Bomporto, e rappresenta un importante strumento di ascolto, tutela e accompagnamento. Lo sportello è già operativo da venerdì 19 settembre e sarà attivo ogni terzo venerdì del mese, dalle ore 14 alle ore 18. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 27 settembre alle ore 10, alla presenza delle istituzioni locali e delle realtà coinvolte. Il servizio, gestito dall’Associazione Casa delle Donne contro la Violenza – ODV di Modena, è rivolto alle donne residenti nei Comuni dell’Unione del Sorbara e offre accoglienza, ascolto, orientamento, supporto nei percorsi di uscita dalla violenza e consulenza legale dedicata alle vittime di violenza domestica. L’accesso è possibile sia su appuntamento che in forma libera. Per informazioni e contatti: 371 5361136 o sportellounionesorbara@
“Siamo convinti – dichiara la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari - che solo facendo rete tra istituzioni, associazioni e comunità si possa garantire ascolto, protezione e sostegno a chi vive situazioni di violenza. Con questo sportello vogliamo offrire un presidio di prossimità, capace di restituire forza e sicurezza a chi troppo spesso si sente sola e senza alternative. Desidero ringraziare la Casa delle Donne, che ha creduto fin da subito in questo progetto di ampliamento, fortemente voluto dalle Assessore e dagli Assessori alle Pari Opportunità dei sei Comuni dell’Unione. È un passo concreto per costruire insieme una comunità più giusta, attenta e solidale".
- "La letteratura di scuola all'indomani dell'Unità d'Italia", il corso del prof. Gherardi apre l'anno accademico all'Università della Libera Età di Mirandola
- Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto per lunedì 22 settembre
- Carpi, al via le asfaltature nelle vie Tre Ponti, Griduzza e Bella Rosa
- Bomporto, operativa la nuova sede dello Sportello Antiviolenza
- A Staggia di San Prospero un pranzo solidale per sostenere i ragazzi con disabilità
- Niente minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk a Carpi, le forze di maggioranza: "Diffondeva idee razziste e misogine"
- Diabete tipo 1, oltre 30 bambini e adolescenti al soggiorno educativo-terapeutico di Cervia
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord