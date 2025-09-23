Bomporto, successo per il 18° Torneo Pollicino: dominio degli Scomed e riconoscimenti agli azzurri

BOMPORTO - Si è conclusa con grande partecipazione e successo la diciottesima edizione del Torneo Pollicino, divenuto ormai un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale dell’hockey in line giovanile. Nel weekend del 20 e 21 settembre, il palazzetto di Bomporto ha ospitato squadre provenienti da tutta Italia, dando vita a una due giorni intensa di sport, divertimento e passione. A fare la voce grossa sono stati gli Scomed Bomporto, che si sono imposti nelle categorie Under 12, Under 14 e Under 16, confermando il proprio ruolo di leader nella formazione dei giovani talenti.

Durante la manifestazione sono stati anche consegnati dei riconoscimenti speciali agli atleti che, nella passata stagione, hanno partecipato ai Campionati Europei con la maglia della Nazionale Italiana. Tra i protagonisti premiati, spiccano i nomi dei Bomportesi Mattia Chirico, Federico Raimondi e Nicolò Andreoli, scelti come migliori giocatori del torneo. Menzione d’onore anche per i portieri Dejan Carraro, Emanuele Corazzari e Susanna Lumia, premiati come migliori estremi difensori. Infine, il premio di miglior marcatore è andato a Francesco Vergari. La riuscita dell’evento è stata resa possibile anche grazie al prezioso supporto dei genitori, che con dedizione e collaborazione hanno contribuito in maniera fondamentale all’organizzazione e allo svolgimento del torneo. A loro va un ringraziamento speciale da parte della società e dello staff organizzativo.

LEGGI ANCHE: