Calcio, Coppa Terza Categoria: passano il turno Roveretana, Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli
di Simone Guandalini - Si sono disputate nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, le gare valide per i sedicesimi di finale della Coppa Ghirlandina di Terza Categoria. Per quanto riguarda le formazioni della Bassa modenese, l'Union Sg Sozzigalli ha passato il turno battendo 0-1 il 4 Ville: a decidere gara e qualificazione è stata una rete di Soldano. Bene anche il Baracca Beach, che ha battuto 3-2 la Cortilese: per la formazione bomportese sono andati a segno Felline, Gasi e Basile. Necessari i calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, per decretare il passaggio del turno della Roveretana contro il Vallalta: Vandelli sblocca il match al 43’ portando in vantaggio la formazione concordiese, poi però raggiunta a dieci minuti dalla fine da un tap-in di Gilioli. Ai rigori la Roveretana si impone 5-4.
Coppa Ghirlandina Modena, risultati sedicesimi di finale: 4 Ville - Union Sg Sozzigalli 0-1, Academy Terre di Castelli - Terre di Castelnuovo 2-1, Athletic Solignano - Gioconda 3-0, Baracca Beach - Cortilese 3-2, Borghetto Santanna - Castelfranco Calcio 0-1, CRP Bortolotti - Cimone Fc 4-5 d.c.r., Junior Fiorano - Magreta 6-1, Manzolino - Fides Panzano 3-2, Monari Nasi - Gaggio 3-2, Polisportiva Cognentese - Ganaceto 7-8 d.c.r., Polisportiva Roveretana - Vallalta 5-4 d.c.r., Prignanese - Pol. Montefiorino 2-4 d.c.r., Real Montale - Pol. Union 81 0-3, San Francesco Smile - Eagles Virtus Ancora 0-6, Sanfa - Pol. San Damaso U21 1-2, Serramazzoni Sett. Giov. - Fonda Pavullese 2-1.
