Calcio, fair play in Prima Categoria: avversario a terra, attaccante del Cavezzo solo davanti al portiere mette la palla fuori
CAVEZZO - Un bel gesto di fair play è andato in scena lo scorso lunedì 15 settembre, nel corso della partita tra Cavezzo e Ravarino, valida per la prima giornata del Girone D di Prima Categoria e poi terminata a reti inviolate, sul punteggio di 0-0.
All'interno di una partita molto combattuta e in cui un gol avrebbe potuto assegnare la vittoria, l'attaccante del Cavezzo Antonio Calabrese si è trovato a tu per tu col portiere avversario, ma, anzichè tentare la conclusione, ha preferito mettere il pallone fuori per consentire di soccorrere un giocatore del Ravarino rimasto a terra nel corso dell'azione.
In questo modo, ha rinunciato ad un'importante opportunità per la propria squadra, ma ha dimostrato che ci sono valori che vanno al di là dell'importanza di un risultato su un campo sportivo. Il suo gesto è stato apprezzato sia dalla sua società, il Cavezzo, che da giocatori e tifosi avversari, che, al momento della sostituzione e della sua uscita dal campo, hanno voluto ringraziarlo personalmente per il gesto compiuto.
