Calcio, coppe Prima, Seconda e Terza Categoria: vincono Mirandolese, Pol. Nonantola, Ravarino, Cavezzo, Athletic Valli, Possidiese e Vallalta

di Simone Guandalini - Si sono disputate nel weekend le gare valide per i primi turni delle coppe di Prima, Seconda e Terza Categoria. Di seguito, tutti i risultati delle formazioni della Bassa modenese, categoria per categoria:

Prima Categoria

Nel primo turno della Coppa Emilia di Prima Categoria, la Mirandolese supera 0-1 lo Junior Finale nel giorno in cui torna in scena uno dei derby più prestigiosi della Bassa. Junior Finale e Mirandolese, rinate dalle ceneri di un calcio che per decenni ha animato la rivalità calcistica tra le due cittadine, offrono una giornata di calcio a ritmi bassi ma che palesa qualità e buone trame. La gara si decide al 61′: angolo per la Mirandolese dalla destra, prima conclusione respinta da Alberghini che però non può nulla sul tap-in di Barbalaco, che regala il passaggio del turno alla Mirandolese. Servono, invece, i rigori alla Pol. Nonantola per avere la meglio della Pgs Smile: i tempi regolamentari erano finiti sull'1-1 (Pgs Smile avanti al 58′ con rete di Argelli e rossoblù, capaci pareggiare all’82’ con Borsari, bravo a segnare su assist di Fruggeri) poi la formazione nonantolana si impone 4-5 dopo i tiri dal dischetto. Il Ravarino passa 2-1 contro il Rivara: biancorossi avanti con Adsaoui nel primo tempo, ma poi rimontati nella ripresa dalle reti di Amadori e Pedrazzi. In un altro dei derby della Bassa modenese di giornata, è, infine, il Cavezzo ad avere la meglio sulla Vis San Prospero, imponendosi 0-1: a decidere il match è una rete di Gandini.

Coppa Emilia Prima Categoria, risultati primo turno: Junior Finale - Mirandolese 0-1, Pgs Smile - Pol. Nonantola 4-5 d.c.r., Ravarino - Rivara 2-1, Vis San Prospero - Cavezzo 0-1.

TABELLINO RAVARINO-RIVARA 2-1

RAVARINO: Stefani, Piccinini (cap) (58’ Bongiovanni), Vandelli, El Gourche (50’ Cartesan), Ferroni, Caracci, Petrella, Vernillo, Gozzi, Amadori (78’ Pedrazzi), Cotti (50’ Ansaloni). A disp: Borsari, De Niederahusern, Manno, Serafini. All: Bellini

RIVARA: Pratissoli, Adsaoui (71’ Monesi), Balboni, Vacchi (cap), Facchini (86’ Veronesi), Cappuccio, Bacchiega, Masiello (64’ Poletti), Negrelli (73’ Malagoli), Zacchi (79’ Paganelli), Gasparini. A disp: Benetti, Pedrazzi, Mancini, Golinelli. All: Bergamaschi

ARBITRO: Gaiba Gianluca

MARCATORI: 43’ Adsaoui, 65’ Amadori, 86’ Pedrazzi

AMMONITI: 30’ Piccinini, 52’ Vacchi, 67’ Amadori, 77’ Ferroni

Seconda Categoria

Nel turno preliminare della fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria, l'Athletic Valli, squadra nata quest'estate dalla fusione tra Quarantolese e Sanmartinese, si impone 3-2, in rimonta, nel derby della Bassa contro il Concordia. Avanti 0-2 con i gol di Ermeni al 10' ed Angiolini al 37', il Concordia viene raggiunto e sorpassato dalle reti di Calzolari e Mansour (doppietta) nella ripresa. Bene anche la Possidiese, che passa 1-3 contro la Carpine. La Possidiese va in gol al 14' con Golinelli, poi viene raggiunta al 43' da Signorino, poi ancora Golinelli al 52' ed Errico all'89' firmano i gol vittoria per la formazione della Bassa. Il Limidi e la Novese vengono eliminati ai rigori dalla Virtus Cibeno (3-5 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari) e dalla Villa d'Oro (6-7 dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, con Chhida e Di Marzo che avevano riportato il risultato in parità dopo il gol di Galli e un'autorete). La Solarese, invece, si arrende 2-0 al Piumazzo.

Coppa Emilia Provinciale Modena di Seconda Categoria, risultati turno preliminare: Athletic Valli - Concordia 3-2, Carpine - Virtus Possidiese 1-3, Centro Polivalente Limidi - Virtus Cibeno 3-5 d.c.r., Novese - Villa d'Oro 6-7 d.c.r., Piumazzo - Polisportiva Solarese 2-0.

TABELLINO ATHLETIC VALLI 3-2 CONCORDIA

ATHLETIC VALLI: Bocchi D.; Calzolari, Mari, Marangoni, Fontana; Cafiero, Kumih, Moretti; Peccini, Mansour, Merighi (46’ Rossi). A disp: Paganelli, Martinelli, Barbieri, Kasapi, Abid. All: Rampani

CONCORDIA: Malavasi L.; Giovannini (61’ Sottili), Malavasi M., Rinieri, Marchetti (75’ Borellini); Aquino (80’ Grimaldi), Trombelli (61’ Morini), Ercolani (77’ Sala), Ermeni, Angiolini; Beltrami. A disp: Mariotti, Poggi, Tomasini, Morandi. All. Tarantolo

ARBITRO: Sig. Laprocina sez. Finale Emilia

RETI: 10’ Ermeni (C), 37’ Angiolini (C), 54’ Calzolari (A), 56’ e 76’ Mansour (A).

AMMONITI: 5’ Mansour (A)

Terza Categoria

Nel turno preliminare di Coppa Ghirlandina Modena di Terza Categoria, il Vallalta passa con un largo 7-1 contro la Polisportiva Forese Nord: a bersaglio per la formazione concordiese Golinelli, Palmieri, Gallini, Lodi, Vandelli (doppietta) e Bondioli. Di Bignardi il gol della formazione ospite.

Coppa Ghirlandina di Terza Categoria, risultati turno preliminare: Vallalta - Pol. Forese Nord 7-1.

LEGGI ANCHE: