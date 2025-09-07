Calcio, Promozione: Medolla San Felice a punteggio pieno, pari Solierese, Virtus Camposanto ko

di Simone Guandalini - Nella giornata di oggi, domenica 7 settembre, si sono disputate le partite valide per la seconda giornata del Girone B di Promozione. Di seguito, tutti i risultati delle gare che hanno visto protagoniste le formazioni della Bassa modenese:

Promozione

Nella seconda giornata del Girone B di Promozione, il Medolla San Felice replica il successo dell'esordio e supera 2-0 la Polisportiva Virtus Correggio grazie ad una doppietta di Adusa, in gol al 25' e all'85': la formazione della Bassa è a punteggio pieno così come Sporting Scandiano, United Carpi, Masone e Sanmichelese. Turno di riposo per La Pieve Nonantola, pari a reti inviolate, invece, tra Solierese e Riese: i gialloblù conquistano così il primo punto del loro campionato dopo il ko all'esordio contro il Masone. Nel primo match del proprio campionato, dopo il turno di riposo della scorsa settimana, la Virtus Camposanto cade 3-2 sul campo della Sanmichelese: padroni di casa avanti con Notari, poi la formazione della Bassa riesce a ribaltare il risultato grazie alle reti di Bortolazzi e di Tammaro sul rigore, ma la Sanmichelese riesce a trovare il pareggio ancora con Notari e il gol vittoria con Vernia.

Promozione, Girone B, risultati giornata 2: Casalgrande - Masone 0-2, Castelnuovo - Castellarano 1-1, Maranello - Sammartinese 3-2, Medolla San Felice - Polisportiva Virtus Correggio 2-0, Sanmichelese - Virtus Camposanto 3-2, Solierese - Riese 0-0, Sporting Scandiano - Baiso Secchia 2-0, United Carpi - Montombraro 2-1.

Promozione, Girone B, classifica: United Carpi 6, Sporting Scandiano 6, Sanmichelese 6, Masone 6, Medolla San Felice 6, Castellarano 4, Maranello 4, Castelnuovo 2, Montombraro 1, Solierese 1, Polisportiva Virtus Correggio 1, Riese 1, Virtus Camposanto 0, La Pieve Nonantola 0, Sammartinese 0, Baiso Secchia 0, Casalgrande 0.

