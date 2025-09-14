Calcio, Promozione e Prima Categoria: pari tra V. Camposanto e Solierese e tra Rivara e Junior Finale. Bene la Mirandolese, un punto per il Medolla San Felice

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel fine settimana le formazioni della Bassa modenese impegnate in Promozione e Prima Categoria: le prime per la terza giornata di campionato, le seconde per l'esordio stagionale dopo le gare di Coppa della scorsa settimana (qui i risultati di Seconda e Terza Categoria). Di seguito, tutti i risultati categoria per categoria:

Promozione

Nell'anticipo del sabato della terza giornata del Girone B di Promozione, La Pieve Nonantola cade 3-1 sul campo della Polisportiva Virtus Correggio e resta ferma a quota 0 punti in classifica. Ai granata non basta il gol della bandiera trovato da Davitti all'81' dopo il tris dei padroni di casa, in rete con Benevelli, autore di una doppietta, e Guidetti. Nelle gare della domenica, finisce a reti inviolate il match tra Sammartinese e Medolla San Felice: la formazione della Bassa, dopo due vittorie consecutive nelle prime due giornate, sale così a quota 7 punti in classifica. Finisce in parità, questa volta sull'1-1, anche la gara tra Virtus Camposanto e Solierese: a passare in vantaggio è la formazione camposantese con una rete di Ndrejaj, poi Caselli pareggia i conti per gli ospiti già nel primo tempo.

Promozione, Girone B, risultati giornata 3: Montombraro - Sporting Scandiano 0-0, Polisportiva Virtus Correggio - La Pieve Nonantola 3-1, Baiso Secchia - Maranello 0-0, Castellarano - United Carpi 4-1, Masone - Castelnuovo 5-0, Riese - Casalgrande 1-0, Sammartinese - Medolla San Felice 0-0, Virtus Camposanto - Solierese 1-1.

Promozione, Girone B, classifica: Masone 9, Castellarano 7, Sporting Scandiano 7, Medolla San Felice 7, Sanmichelese 6, United Carpi 6, Maranello 5, Polisportiva Virtus Correggio 4, Riese 4, Montombraro 2, Solierese 2, Castelnuovo 2, Virtus Camposanto 1, Sammartinese 1, Baiso Secchia 1, La Pieve Nonantola 0, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nella prima giornata del Girone D di Prima Categoria, la Mirandolese passa 0-1 sul campo del Colombaro e inizia la stagione nel modo migliore, portando a casa i tre punti: a decidere il match è una rete di Owusu nella prima frazione di gioco. Finisce in parità, a reti inviolate, il derby della Bassa modenese tra le neopromosse Rivara e Junior Finale: per la formazione sanfeliciana è il primo storico punto in Prima Categoria. Nel primo tempo, lo Junior Finale tiene il Rivara nella propria metà campo, poi i biancorossi riescono a farsi vedere in avanti: le occasioni più limpide arrivano con Bacchiega e Negrelli in area, ma Alberghini para. Gli ospiti provano con Gallerani, ma per due volte è in fuorigioco, sul finire di primo tempo il Rivara ha un’occasione con Zacchi di testa che tira fuori di poco. La ripresa vede subito in avanti i padroni di casa, al 51’ Gasparini mette una bella palla per Massarenti che sbaglia a porta vuota. I padroni di casa spingono, e si procurano ben tre corner, ma senza risultato. Lo Junior Finale sembra non riuscire a spingere e il Rivara ci prova con Massarenti in area, bravo ad approfittare di un errore difensivo. Al 75’ Adsaoui mette in difficoltà Alberghini che non trattiene, su ribattuta ci prova Negrelli ma tira fuori. Sul finire i padroni di casa hanno un'altra occasione di andare a rete: Bacchiega prova la conclusione, ma incredibilmente Pancaldi salva sulla riga e mette in angolo. Finisce ko la Pol. Nonantola, che cade in casa contro il Polinago (0-2): gli ospiti prima centrano la traversa, poi passano al 29′ con Ferrani che insacca di testa. Dopo una ripresa con poche occasioni, a due dalla fine una spizzata manda in porta Bortolani, che chiude il match siglando la rete del raddoppio per il Polinago. Esordio con sconfitta anche per la Vis San Prospero, che viene battuta 2-1 dall'Atletico Spm: non basta una rete di Ceci per replicare ai gol di Faccenda e Bonesi. Lunedì sera è, infine, in programma il match tra Cavezzo e Ravarino.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 1: Lama 80 - Pgs Smile 3-1, Atletico Spm - Vis San Prospero 2-1, Colombaro - Mirandolese 0-1, Fiorano - Solignano 2-2, Pol. Nonantola - Polinago 0-2, Rivara - Junior Finale 0-0, Spilamberto - Valsa Savignano 0-3. Lunedì 15 settembre, ore 20.30: Cavezzo - Ravarino.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Valsa Savignano 3, Lama 80 3, Polinago 3, Atletico Spm 3, Mirandolese 3, Fiorano 1, Solignano 1, Junior Finale 1, Rivara 1, Cavezzo 0, Ravarino 0, Vis San Prospero 0, Colombaro 0, Pgs Smile 0, Pol. Nonantola 0, Spilamberto 0.

TABELLINO RIVARA-JUNIOR FINALE 0-0

RIVARA: Benetti, Adsaoui (86’ Balboni), Monesi, Luppi M. (Cap), Facchini, Capouccio, Bacchiega, Gasparini (79’ Poletti), Negrelli (82’ Golinelli, Zacchi (90’ Paganelli), Massaretti (89’ Vacchi). A disp: Pratissoli, Pedrazzi, Masiello, Mancini. All: Bergamaschi

JUNIOR FINALE: Alberghini, Pancaldi, Pisa, Frigeri, Grandi, Pecorari (cqp), Vaccari (82’ Tafuri), Govoni (67’ Fiore), Gallerani (59’ Ferri), Veratti, Cammarino. A disp: Minelli, Pignatti, Sajeva, Mengoli, Cavallari, Chelli. All: Cestari

AMMONITI: 17’ Pancaldi, 50’ Frigeri, 55’ Luppi M., 78’ Massarenti

ARBITRO: Ferranti Diego

Di seguito, alcune foto relative al match tra Rivara e Junior Finale:

LEGGI ANCHE: