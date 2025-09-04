Calcio giovanile, si è alzato il sipario sul XIV Memorial “Nardino Previdi”

Si è alzato il sipario sull’edizione numero 14 del Memorial "Nardino Previdi". La serata inaugurale di uno dei tornei di calcio giovanile più importanti del panorama nazionale ha visto sfidarsi allo stadio “Zanti” di San Michele Sassuolo e Bologna, mentre in quel di Saliceta si affrontavano Modena ed Hellas Verona. Prima del match hanno dato il loro saluto Roberta Previdi, figlia di Nardino; Serena Lenzotti, vicesindaco di Sassuolo; Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano; Luca Busani, Assessore allo Sport del Comune di Fiorano.

TABELLINO

SASSUOLO BOLOGNA 0-1

Sassuolo: Patrizetti, Manzo (30’st Demme), De Maggis (30’st Ribello), Annucci, Fosco, Venturi, Elezi (15’st Linari), Venturi L (15’st Baccini), Matera, Fiorillo, Paparella (16’st Sarr). A disposizione: Russo, Barone, Salati, Ferrari. All. Vecchi.

Bologna: Nobili, Frassineti, Del Banco, Barbieri (20’st Calvagna), Oeffo (20’st Mezzetti), Angelini, Agostino (14’st Pazzi), Ardeni, Manzin (14’st Bertuzzo), Lima (14’st Viti), Coscia. A disposizione: Martella, Monti, Mezzetti, Specchia, Niberti. All. Ceccarelli

Arbitro: Kroykovski



Reti: 16’pt Coscia

Note: 3 minuti di recupero secondo tempo

La partita inaugurale dell’edizione numero quattordici del Memorial Nardino Previdi, disputata da Sassuolo e Bologna, ha visto i rossoblù imporsi per 1-0 sugli avversari neroverdi. Gli uomini di Vecchi partono subito forte con un’occasionissima che capita sui piedi di Del Bianco ma, batti e ribatti in area di rigore ma la palla viene deviata dal portiere del Bologna e la sfera vola in calcio d’angolo. Nulla di fatto. La formazione felsinea trova il gol del vantaggio, scoccato il quarto d’ora, con Coscia che insacca con un colpo balistico di pregevole fattura. Sassuolo vicinissimo al pari con Matera che calcia di poco a lato. Il primo tempo va in archivio con il Bologna in avanti per una rete a zero. La seconda frazione di gara si apre con gli uomini allenati da mister Ceccarelli che vanno vicinissimi al raddoppio ma i sogni bolognesi si infrangono e vedono la palla andare sul fondo. Manzin ci prova da due passi ma calcia fuori. Il Sassuolo tenta il tutto e per tutto per agguantare il pareggio ma non basta, dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa e decreta la vittoria per 1-0 in favore del Bologna. Si è giocato anche un altro anticipo della prima giornata del Memorial Nardino Previdi, sul sintetico di Saliceta, Hellas Verona – Modena.

LEGGI ANCHE: