Calcio, Promozione: esordio con vittoria per il Medolla San Felice contro La Pieve, Solierese ko
di Simone Guandalini - Nella prima giornata di campionato del Girone B di Promozione, che si è disputata nel pomeriggio di domenica 31 agosto, esordio con successo esterno per il neonato Medolla San Felice, che è sorto quest'estate dalla fusione delle due società della Bassa modenese: la formazione di mister Semeraro ha trovato la vittoria sul campo de La Pieve Nonantola, imponendosi 0-1 grazie ad una rete di Hoxha in avvio di gara. Debutto stagionale amaro, invece, per la Solierese, che è caduta 1-0 in casa del Masone: ha deciso il match un gol di Jocic al 70'. Turno di riposo, infine, per la Virtus Camposanto.
Promozione, Girone B, risultati giornata 1: Baiso Secchia - United Carpi 1-4, Castellarano - Casalgrande 3-0, La Pieve Nonantola - Medolla San Felice 0-1, Masone - Solierese 1-0, Montombraro - Castelnuovo 0-0, Polisportiva Virtus Correggio - Maranello 0-0, Riese - Sanmichelese 0-2, Sammartinese - Sporting Scandiano 0-2.
Promozione, Girone B, classifica: United Carpi 3, Castellarano 3, Samichelese 3, Sporting Scandiano 3, Masone 3, Medolla San Felice 3, Castelnuovo 1, Maranello 1, Montombraro 1, Polisportiva Virtus Correggio 1, Virtus Camposanto 0, La Pieve Nonantola 0, Solierese 0, Riese 0, Sammartinese 0, Baiso Secchia 0, Casalgrande 0.
