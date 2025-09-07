Calcio, Serie C: pareggio casalingo in rimonta per il Carpi contro il Campobasso (2-2)
CARPI - Il Carpi trova il pareggio in rimonta contro il Campobasso nel match casalingo valido per la terza giornata di campionato del Girone B di Serie C: i biancorossi, sotto 0-2 al "Cabassi" a causa delle reti di Leonetti al 46' e di Padula al 69' (nonostante i molisani fossero in dieci dal 59' per l'espulsione di Brunet), trovano il pari nell'ultimo quarto d'ora con i gol di Rossini, che accorcia le distanze al 77', e di Cortesi, che firma il definitivo 2-2 tre minuti più tardi. Il Carpi sale così a quota 5 punti in classifica.
TABELLINO
AC Carpi vs Campobasso 2-2 (0-0)
Reti: 46′ Leonetti (Cam), 69′ Padula (Cam), 77′ Rossini (Car), 80′ Cortesi (Car)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (dal 78′ Casarini), Lombardi (dal 72′ Verza), Rossini; Rigo (dal 51′ Arcopinto), Figoli, Rosetti (dal 72′ Amayah), Cecotti; Cortesi, Stanzani (dal 51′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Panelli, Pitti, Pietra, Toure, Casarini, Mahrani, Sall. All. Cassani
Campobasso (4-3-3): Tantalocchi; Parisi (dal 46′ Cristallo), Papini, Lancini (dall’85’ Armini), Pierno; Di Livio, Brunet, Gala (dal 61′ Gargiulo); Bifulco, Padula (dal 78′ Magnaghi), Leonetti (dal 61′ Cerretelli). A disposizione: Rizzo, Muzi, Lanza, Martina, Lombari, Nocerino, Ravaglioli. All. Zauri
Arbitro: Sig. Castellano sez. Nichelino / Assistenti: Cataneo – Colazzo/ 4° Ufficiale Sig. Maccarini (Arezzo)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Papini (Cam), Lombardi (Car), Gala (Cam), Arcopinto (Car), Rossini (Car).
Espulsi: Brunet (Cam).
Recupero: 3’ p.t.; 11’ s.t.
- Cinquantenne muore perchè le va di traverso un boccone di pizza a San Felice
- Calcio, Serie C: pareggio casalingo in rimonta per il Carpi contro il Campobasso (2-2)
- Modena, lunedì 8 settembre ad Ago Off un incontro su scienza e fake news
- "Diavoli della Bassa", il bambino zero replica a Voci Vere: "Mi confronto solo con gli altri bambini vittime"
- Mirandola | Il lavoro fatto a mano: la storia di Nadia Morselli e della sua arte
- Aceto, "L'opera del tempo" e "Modena Balsamic Genius" presentati in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia
- San Prospero, si cercano volontari per il Piedibus
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare