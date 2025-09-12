Calcio, Seconda e Terza Categoria: esordio casalingo per il Concordia. Novese, Possidiese, Solarese, Athletic Valli, Roveretana e Vallalta in trasferta

di Simone Guandalini - Esordio in campionato in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese impegnate in Seconda e Terza Categoria. Di seguito, tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nella prima giornata del Girone E di Seconda Categoria, esordio casalingo per Concordia e Limidi, che ospiteranno rispettivamente Rapid Viadana e Virtus Mandrio nella prima giornata di campionato. Debutto in trasferta, invece, per la Possidiese, che farà visita alla Cabassi Union Carpi, e la Novese, impegnata sul campo della Virtus Cibeno. Nel Girone H, invece, doppia trasferta in programma per Athletic Valli, club nato quest'estate dalla fusione tra Quarantolese e Sanmartinese, e Solarese, che faranno visita rispettivamente al Real Bologna e all'Alberonese.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 1: Domenica 14 settembre, ore 15.30: Cabassi Union Carpi - Virtus Possidiese, Centro Polivalente Limidi - Virtus Mandrio, Concordia - Rapid Viadana, Reggiolo - Virtus Bagnolo, San Paolo - Carpine, Villa d'Oro - Polisportiva Saliceta, Virtus Cibeno - Novese. Seconda Categoria, Girone H, calendario giornata 1: Sabato 13 settembre, ore 15.30: Rayo Granarolo - Lovers 1997. Domenica 14 settembre, ore 15.30: Alberonese - Polisportiva Solarese, Galliera - Bondeno, Libertasargile Vigorpieve - Persicetana, Real Bologna - Athletic Valli, Sermide - Libertas Ghepard, XII Morelli - Sporting Terre del Reno.

Terza Categoria

Nella prima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, due trasferte sono in programma per Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli: il club bomportese farà visita al Manzolino, mentre quello solierese sarà impegnato sul campo del Gaggio. Nel Girone B (Reggio Emilia),la Polisportiva Roveretana invece, giocherà in trasferta contro il Fogliano, mentre il Vallalta debutterà in casa del Fosdondo.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 1: Domenica 14 settembre, ore 15.30: 4 Ville - Castelfranco Calcio, Ganaceto - Polisportiva Forese Nord, Gaggio - Union Sg Sozzigalli, Manzolino - Baracca Beach, Polisportiva Cognentese - Borghetto Sant'Anna, Polisportiva Union 81 - Fides Panzano, Sanfa - Terre di Castelnuovo. Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), calendario giornata 1: Sabato 13 settembre, ore 15.30: Gualtierese - Il Quadrifoglio, Montecchio U21 - Polisportiva Aics Guastalla. Domenica 14 settembre, ore 15.30: Cortilese - Invicta Gavasseto, Fogliano - Polisportiva Roveretana, Fosdondo - Vallalta, Salvaterra - Santos 1948.

