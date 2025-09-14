Calcio, Seconda e Terza Categoria: esordio con vittoria per Concordia, Novese, Solarese, Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli

di Simone Guandalini - Esordio in campionato, nel weekend, per le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria (qui i risultati di Promozione e Prima Categoria). Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nella prima giornata del Girone E di Seconda Categoria, debutto con vittoria per Concordia e Novese, che superano, rispettivamente in casa e in trasferta, Rapid Viadana 2-1 e Virtus Cibeno 1-3. Il Concordia, dopo essere passato in svantaggio con gol di Chiodini a inizio ripresa, ribalta il risultato: prima, splendida sponda di Angiolini per Beltrami, atterrato in area. Dal dischetto è lo stesso Beltrami a spiazzare il portiere e a firmare l’1-1. Il sorpasso porta la firma di Ercolani: sinistro a incrociare imparabile che fa esplodere il "Canova". La Novese, invece, passa 1-3 contro la Virtus Cibeno grazie alle reti di Chhida, Mazzali e Salzano: di Salvioli il gol dei padroni di casa. Pareggi all'esordio, invece, per Possidiese e Limidi, che impattano 0-0 contro la Cabassi Union Carpi e 1-1 contro la Virtus Mandrio: per la formazione solierese va a segno Massari nel finale, trovando il pareggio dopo il gol del vantaggio della formazione reggiana con Culzoni. Nella prima giornata del Girone H, invece, la Solarese passa con un pirotecnico 4-5 sul campo dell'Alberonese e porta a casa tre punti per iniziare la stagione col piede giusto. Avanti con Savino, l'Alberonese viene raggiunta da Bulgarelli, ma poi riesce a portarsi sul 3-1 con Savino e Canadè. Poi si scatena la Solarese, che ribalta il risultato con le reti di Connola (doppietta) e Gozzi, oltre ad un'autorete, che portano il risultato sul 3-5. Di Olivo per l'Alberonese il gol del definitivo 4-5. 1-1, invece, tra Real Bologna e Athletic Valli: per la formazione mirandolese, nata in estate dalla fusione tra Sanmartinese e Quarantolese, Nartey trova al 70' il gol del pareggio dopo lo svantaggio firmato Cataldi.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 1: Cabassi Union Carpi - Virtus Possidiese 0-0, Centro Polivalente Limidi - Virtus Mandrio 1-1, Concordia - Rapid Viadana 2-1, Reggiolo - Virtus Bagnolo 2-0, San Paolo - Carpine 1-3, Villa d'Oro - Polisportiva Saliceta 0-0, Virtus Cibeno - Novese 1-3.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 3, Novese 3, Reggiolo 3, Concordia 3, Limidi 1, Virtus Mandrio 1, Cabassi Union Carpi 1, Polisportiva Saliceta 1, Villa d'Oro 1, Possidiese 1, Rapid Viadana 0, San Paolo 0, Virtus Cibeno 0, Virtus Bagnolo 0.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 1: Rayo Granarolo - Lovers 1997 1-1, Alberonese - Polisportiva Solarese 4-5, Galliera - Bondeno 0-4, Libertasargile Vigorpieve - Persicetana 0-4, Real Bologna - Athletic Valli 1-1, Sermide - Libertas Ghepard 1-1, XII Morelli - Sporting Terre del Reno 1-0.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Bondeno 3, Persicetana 3, Polisportiva Solarese 3, XII Morelli 3, Athletic Valli 1, Libertas Ghepard 1, Lovers 1997 1, Rayo Granarolo 1, Real Bologna 1, Sermide 1, Alberonese 0, Sporting Terre del Reno 0, Galliera 2009 0, Libertasargile Vigorpieve 0.

TABELLINO REAL BOLOGNA - ATHLETIC VALLI 1-1

REAL BOLOGNA: Locchi; Enachi (46’ Costa), Radu, Boboc, Cesano; Okoubi, Perno (65’ Longhi), Ouafi, Barone (46’ Ibrian), Marini (82’ Massamba); Cataldi (71’ Memet). A disp: Angeletti, Tosi, Giacalone. All: Bettocchi

ATHLETIC VALLI: Bocchi D.; Calzolari, Mari, Marangoni, Kasapi (59’ Barbieri); Cafiero, Rossi, Moretti; Peccini (48’ Kumih), Mansour (60’ Ghisellini), Piva (48’ Nartey). A disp: Martinelli, Fontana, Sala, Abid, Merighi. All: Rampani

ARBITRO: Sig. Maggiore sez. Bologna

RETI: 25’ Cataldi (R), 70’ Nartey (A)

AMMONITI: 30’ Calzolari (A), 33’ Marini (R), 45’ Boboc (R)

Terza Categoria

Nella prima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, vittorie all'esordio per Union Sg Sozzigalli e Baracca Beach. La formazione solierese passa 1-2 sul campo del Gaggio: decidono il match i gol di Roveda e Soldano, al Gaggio non basta la rete di Orlandini. La formazione bomportese, invece, supera 2-4 il Manzolino: in gol Basile, autore di una doppietta, Ghelfi e Fusco. Di Scurani e Marsigli le reti del Manzolino. Nel Girone B (Reggio Emilia) di Terza Categoria, invece, pareggio al debutto in campionato per Roveretana e Vallalta. La Roveretana impatta sul 2-2 sul campo del Fogliano: sotto 1-0 a causa del gol di Chieli, riesce poi a ribaltare il risultato con le marcature di Gilioli e Boldrini, ma nel finale viene raggiunta ancora da Chieli. Il Vallalta, invece, non va oltre il pari a reti inviolate (0-0) nel match esterno sul campo del Fosdondo.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 1: 4 Ville - Castelfranco Calcio 1-3, Ganaceto - Polisportiva Forese Nord 3-1, Gaggio - Union Sg Sozzigalli 1-2, Manzolino - Baracca Beach 2-4, Polisportiva Cognentese - Borghetto Sant'Anna 2-1, Polisportiva Union 81 - Pol. San Damaso 2-1, Real Montale - Fides Panzano 4-0, Sanfa - Terre di Castelnuovo 3-2.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Real Montale 3, Baracca Beach 3, Castelfranco Calcio 3, Ganaceto 3, Sanfa 3, Polisportiva Cognentese 3, Pol. Union 81 3, Union Sg Sozzigalli 3, Terre di Castelnuovo 0, Borghetto Santanna 0, Gaggio 0, Pol. San Damaso 0, Manzolino 0, 4 Ville 0, Pol. Forese Nord 0, Fides Panzano 0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), risultati giornata 1: Gualtierese - Il Quadrifoglio 2-1, Montecchio U21 - Polisportiva Aics Guastalla 0-3, Cortilese - Invicta Gavasseto 2-1, Fogliano - Polisportiva Roveretana 2-2, Fosdondo - Vallalta 0-0, Salvaterra - Santos 1948 1-0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Polisportiva Aics Guastalla 3, Cortilese 3, Gualtierese 3, Salvaterra 3, Fogliano 1, Polisportiva Roveretana 1, Fosdondo 1, Vallalta 1, Cadelbosco 0. Il Quadrifoglio 0, Invicta Gavasseto 0, Santos 1948 0, Montecchio U21 0.

