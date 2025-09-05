Calcio, seconda giornata di Promozione e coppe di Prima, Seconda e Terza Categoria al via
di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese, impegnate nella seconda giornata del campionato di Promozione e nei primi turni delle coppe di Prima, Seconda e Terza Categoria. Di seguito, tutte le gare in programma per le formazioni della Bassa, categoria per categoria:
Promozione
Nella seconda giornata del Girone B di Promozione, turno casalingo per il Medolla San Felice, che, dopo aver trovato una vittoria all'esordio sul campo de La Pieve Nonantola, ospiterà la Polisportiva Virtus Correggio, che ha iniziato la stagione con un pari a reti inviolate contro il Maranello. Giocherà davanti al proprio pubblico anche la Solierese, che proverà a riscattare il ko al debutto sul campo del Masone nel match interno contro la Riese. La Virtus Camposanto, dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata di campionato, farà il suo esordio sul campo della Sanmichelese, mentre La Pieve Nonantola osserverà il turno di riposo in questa giornata.
Promozione, Girone B, calendario giornata 2: Domenica 7 settembre, ore 15.30: Casalgrande - Masone, Castelnuovo - Castellarano, Maranello - Sammartinese, Medolla San Felice - Polisportiva Virtus Correggio, Sanmichelese - Virtus Camposanto, Solierese - Riese, Sporting Scandiano - Baiso Secchia, United Carpi - Montombraro.
Promozione, Girone B, classifica: United Carpi 3, Castellarano 3, Samichelese 3, Sporting Scandiano 3, Masone 3, Medolla San Felice 3, Castelnuovo 1, Maranello 1, Montombraro 1, Polisportiva Virtus Correggio 1, Virtus Camposanto 0, La Pieve Nonantola 0, Solierese 0, Riese 0, Sammartinese 0, Baiso Secchia 0, Casalgrande 0.
Prima Categoria
Di seguito, le gare in programma per le formazioni della Bassa modenese nel primo turno della Coppa Emilia di Prima Categoria:
Coppa Emilia Prima Categoria, calendario primo turno: Domenica 7 settembre, ore 15.30: Junior Finale - Mirandolese, Pgs Smile - Pol. Nonantola, Ravarino - Rivara, Vis San Prospero - Cavezzo.
Seconda Categoria
Di seguito, le gare in programma per le formazioni della Bassa modenese nel turno preliminare della Coppa Emilia Provinciale Modena di Seconda Categoria:
Coppa Emilia Provinciale Modena di Seconda Categoria, turno preliminare: Domenica 7 settembre, ore 15.30: Athletic Valli - Concordia, Carpine - Virtus Possidiese, Centro Polivalente Limidi - Virtus Cibeno, Novese - Villa d'Oro, Piumazzo - Polisportiva Solarese.
Terza Categoria
Di seguito, le gare in programma per le formazioni della Bassa modenese nel turno preliminare della Coppa Ghirlandina di Terza Categoria:
Coppa Ghirlandina di Terza Categoria, turno preliminare: Domenica 7 settembre, ore 15.30: Vallalta - Pol. Forese Nord.
- Il documentario "Il nostro amico Ayrton" presentato alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia
- Teatro Comunale di Carpi, via alla campagna abbonamenti
- Calcio, seconda giornata di Promozione e coppe di Prima, Seconda e Terza Categoria al via
- Lotta alle zanzare, a Fossa di Concordia consegnati larvicidi e materiale informativo
- Torna "ViVi il Verde", passeggiate tra natura e cultura: un progetto riguarda il Giardino botanico La Pica
- "Rainbow Bike 2025", torna il Pride in bicicletta che attraversa i comuni dell'Unione del Sorbara
- Imprese, interrogazione in Regione del Pd per risolvere i problemi legati alla saturazione della rete elettrica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare