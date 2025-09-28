Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica

MODENA - Davanti ad oltre 11.000 spettatori, al "Braglia", il Modena ribalta la gara contro il Pescara e vince 2-1 contro gli abruzzesi portandosi in vetta alla classifica della Serie B in solitaria dopo cinque partite di campionato. La partita si accende al 25’: Zanimacchia sfonda sulla sinistra e crossa per Zampano, che con il mancino di prima intenzione costringe Desplanches al miracolo, sul tap-in Cauz manda alto. Un minuto dopo Zampano recupera palla sulla trequarti, passa in mezzo a due avversari e trova Gliozzi, che dal limite calcia a botta sicura non trovando lo specchio. Con il primo tiro in porta passano gli ospiti al 40’, Olzer riparte, si sposta palla sul mancino e piazza sul secondo palo battendo Chichizola. Il Modena risponde nel recupero con il tiro di Santoro da fuori nel recupero, palla alta non di molto. Nella ripresa, al 3’ dopo un lungo check del Var l’arbitro viene richiamato e concede un calcio di rigore ai canarini per fallo su Sersanti: dagli undici metri Gliozzi spiazza Desplanches e fa 1-1. I gialloblù alzano i giri del motore e firmano il sorpasso al 14’: corner calciato da Di Mariano, Sersanti prende il tempo e di testa trova il suo primo gol con la maglia canarina. Nel resto della ripresa il Modena non corre grossi rischi e porta a casa il bottino pieno.

TABELLINO

Modena-Pescara 2-1

Marcatori: 40’ pt Olzer (P), 7’ st Gliozzi (M), 14’ st Sersanti (M)

MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Cauz (31’ pt Dellavalle) Zampano, Santoro (34’ st Magnino), Gerli, Sersanti (20’ st Pyyhtia), Zanimacchia, Gliozzi (34’ st Mendes), Di Mariano (20’ st Defrel). A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cotali, Nador, Nieling, Ponsi, Massolin. All. Sottil.

PESCARA: Desplanches, Capellini, Brosco, Pellacani (1’ st Gravillon), Oliveri, Squizzato (33’ st Meazzi), Dagasso, Corazza (24’ st Cangiano), Olzer (33’ st Okwonkwo), Valzania (24’ st Merola), Di Nardo. A disposizione: Saio, Letizia, Corbo, Brandes, Graziani, Sgarbi, Vinciguerra. All. Vivarini.

Ammoniti: 3’ pt Pellacani (P), 7’ pt Tonoli (M), 9’ pt Cauz (M), 12’ pt Di Mariano (M), 11’ st Brosco (P), 19’ st Valzania (P)

Spettatori: 11259 totali di cui 1007 ospiti.

