Calcio, Serie B: Modena fermato dai legni, 1-1 casalingo contro l’Avellino
MODENA - Pari pieno di rimpianti per il Modena nell'esordio stagionale al "Braglia" nel match casalingo contro l'Avellino. I canarini vengono fermati sull'1-1 dai campani, che passano in vantaggio al 54' con Sounas e vengono ripresi dai gialli con una rete di Defrel al 63', arrivata dopo un'azione personale di Santoro e un assist di Gliozzi. Dopo aver agguantato il pareggio, il Modena spinge alla ricerca del vantaggio, complice anche la superiorità numerica arrivata al 74' per l'espulsione di Cagnano, tra le fila dell'Avellino, per doppia ammonizione. I gialli nel finale colpiscono una traversa con Pedro Mendes all'82' e un palo con Di Mariano al 96', ma non riescono a trovare il gol del 2-1, dovendosi così accontentare di un punto.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku (14’ st Zanimacchia), Santoro, Gerli (26’ st Sersanti), Pyyhtia (33’ st Magnino), Zampano (33’ st Di Mariano), Defrel (26’ st Mendes), Gliozzi. A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi. Allenatore: Sottil.
AVELLINO: Iannarilli, Cancellotti, Simic, Manzi, Cagnano, Besaggio (17’ st Kumi), Palumbo (34’ st Milani), Sounas, Insigne (17’ st Russo), Patierno (27’ st Fontanarosa), Lescano (34’ st Crespi). A disposizione: Daffara, Missori, Gyabuaa, Armellino, Marchisano, Panico, Enrici. Allenatore: Biancolino.
Arbitro: Massimi. Assistenti: Di Gioia e Laghezza. 4° ufficiale: Renzi. Var: Pairetto. Avar: Serra.
Ammoniti: 42’ pt Defrel (M), 26’ st Patierno (A), 45’ st Sounas (A), 47’ st Magnino (M), 50’ st Manzi (A).
Espulsi: 30’ st Cagnano (A).
Spettatori: 11112 di di cui 1417 ospiti.
