Primo successo stagionale in campionato per il Carpi di mister Cassani, che, nella seconda giornata del Girone B di Serie C, supera 0-1, in trasferta, la Pianese, dopo il pareggio interno contro la Juventus Next Gen ottenuto all'esordio la scorsa settimana. A decidere il match è stata una rete di Zagnoni al 44'.

TABELLINO

Pianese vs AC Carpi 0-1 (0-1)

Reti: 44′ Zagnoni (C)

Pianese (3-5-1-1): Bertini; Amey, Masetti, Chesti (dal 46′ Gorelli); Sussi (dall’81’ Vigiani), Tirelli (dal 46′ Martey), Simeoni, Bertini, Coccia (dal 65′ Bellini); Proietto; Fabrizi (dall’81’ Ongaro). A disposizione: Filippis, Zambuto, Chiavarino, Balde, Jasharovski, Nicastro, Peli, Xhani. All. Birindelli

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti (dall’87’ Verza), Amayah (dal 55′ Figoli), Rosetti (dall’87’ Panelli), Rigo; Cortesi (dal 79′ Casarini), Forte (dal 55′ Stanzani); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Pietra, Toure, Arcopinto, Sall. All. Cassani

Arbitro: Sig. Cerea sez. Bergamo/ Assistenti: Cozzuto – Scarpati/ 4° Ufficiale Sig. Di Mario (Ciampino)/ Operatore FVS Sig. Linari (Firenze)

Ammoniti: Cortesi (C), Fabrizi (P), Figoli (C)

Espulsi: /.

Recupero: 2’ p.t.; 8’ s.t.

Foto: A. C. Carpi