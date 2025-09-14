Calcio, Serie C: Carpi ko, la Ternana si impone 2-0

Alla quarta giornata di campionato arriva il primo ko stagionale, nel Girone B di Serie C, per il Carpi: i biancorossi cadono 2-0 allo stadio "Liberati" contro la Ternana e restano così fermi a quota 5 punti in classifica: a decidere il match sono una rete di Ferrante in avvio di gara, al 4', e un autogol del portiere del Carpi, Sorzi, nella ripresa, al 63'. L'estremo difensore biancorosso è sfortunato nella circostanza: lo stesso Ferrante, infatti, colpisce il palo e poi il pallone finisce sul corpo di Sorzi e termina in rete. Il Carpi tornerà in campo la prossima settimana, ancora in trasferta, questa volta sul campo della Samb.

TABELLINO Ternana vs AC Carpi 2-0 (1-0) Reti: 4′ Ferrante (T), 63′ autogol Sorzi (C). Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay Balcot (dal 67′ Meccariello), Vallocchia, Garetto, Ndrecka; Orellana (dal 78′ Tripi), Ferrante (dal 67′ Leonardi); Dubickas (dall’88’ Romeo). A disposizione: Vitali, Morlupo, Biondini, Valenti, Proietti, McJannet, Bruti, Longoni, Durmush, Brignola, Turella. All. Bellucci AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani (dal 57′ Rigo), Figoli (dal 67′ Amayah), Rosetti (dal 78′ Pietra), Cecotti (dal 67′ Casarini); Cortesi, Arcopinto (dal 67′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Panelli, Pitti, Verza, Visani, Mahrani, Sall. All. Cassani Arbitro: Sig. Di Cicco sez. Lanciano / Assistenti: Aletta – Vitale / 4° Ufficiale Sig. Di Francesco (Ostia Lido)/ Operatore FVS Sig. Tini Brunozzi (Foligno) Ammoniti: Gerbi (C), Cecotti (C), Pietra (C) Recupero: 2’ p.t.; 4’ s.t.









