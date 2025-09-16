Camion bloccato sulla via Emilia a Castelfranco, per il recupero è intervenuta una gru

CASTELFRANCO EMILIA - Nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 settembre, un camion è rimasto bloccato sulla via Emilia, a Castelfranco Emilia. E' accaduto intorno alle ore 14.30 e per il recupero del mezzo è stato necessario l'intervento di una gru: il traffico è quindi stato regolato a senso unico alternato per un paio d'ore, fino circa alle 16.30, per consentire le operazioni di recupero.

