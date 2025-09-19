Carpi, al via le asfaltature nelle vie Tre Ponti, Griduzza e Bella Rosa

CARPI - Sono in partenza in questi giorni, a Carpi, i cantieri per le asfaltature delle vie Tre Ponti (nel tratto compreso tra via Cavata e il confine con Soliera), Griduzza, Bella Rosa, Giandegola e per strada Donella. I lavori, che saranno eseguiti nell’arco di circa un mese (fino alla metà di ottobre), concludono un progetto complessivo di manutenzioni stradali del valore di 800 mila euro attuato dal Comune di Carpi in collaborazione, per alcune situazioni, con Aimag. L’esecuzione degli interventi comporterà alcune restrizioni della viabilità nelle strade interessate di volta in volta, come restringimenti di carreggiata, istituzione del senso unico alternato, divieti di sosta con rimozione e divieti di transito eccetto residenti che saranno segnalati sul posto, anche con la presenza di movieri, all’apertura dei diversi cantieri.

“Con questi interventi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi – concludiamo le manutenzioni programmate per il 2025 con le quali abbiamo dato risposta ad alcune emergenze. E stiamo iniziando le progettazioni degli interventi da realizzare nel 2026”.

Nell’ambito del progetto complessivo di manutenzioni stradali, a cura del Comune di Carpi sono stati eseguiti interventi di miglioramento del manto stradale in centro città, nelle vie Rocca, Menotti, Tre Febbraio, Catellani, e anche su via Remesina (nel tratto da via Gruppo a Novi), via Cavata, sulla rotonda di via Secchia, via Lucrezio (dal sottopasso all’attraversamento rialzato).

A cura di Aimag sono stati eseguiti gli interventi in via Meloni di Quartirolo (da via Marx a via Sigonio), in via Aldo Moro (da via Martiri di Belfiore al semaforo), in via Marx (tra via Ugo da Carpi e via Niccolò Biondo), in via Berengario (nel tratto tra via Fassi e via Tre Febbraio), in via Morganti (da via Ramazzini a via Pepe), in via Lama di Quartirolo (nel tratto esterno da via Emilia Romagna alla fine), nelle vie Martiri di Belfiore, Piave, Lincoln, Marianna Saltini, Peruzzi (all’altezza delle scuole), Falloppia. Asfaltati a cura di Aimag anche gli incroci tra le vie Aldo Moro, Niccolò Biondo e Carlo Marx; le vie Lenin, Ugo da Carpi, Carlo Marx; le vie Berengario e Fassi, via Giovanni XXIII (solo la corsia sud, nel tratto tra la rotonda con Govi, a sua volta ripristinata, e via Remesina), via Manzoni (nel tratto da via Ariosto a via Falcone, solo nella corsia sud).