Carpi, aperto il bando per la palestra “Vezzelli”

CARPI - Anche per la palestra Vezzelli di via Don Minzoni, a Carpi, si è aperto il percorso per l’affidamento finalizzato alla realizzazione di un progetto sportivo che valorizzi al massimo le potenzialità dell’impianto a la sua fruizione da parte dei cittadini. Società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione possono, infatti, rispondere all’avviso pubblico già on line sul sito del Comune di Carpi dopo che la Giunta, nelle scorse settimane, ha approvato lo schema di convenzione che regolerà l’affidamento e la gestione dell’impianto. La palestra Vezzelli è costituita da una sala e da due spogliatoi con relativi servizi igienici e docce per una superficie lorda di 413 mq. L’impianto è idoneo per la ginnastica, le arti marziali e lo spinning e il suo utilizzo è limitato a queste discipline o ad altre che non siano in contrasto.

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto sportivo adeguato all’impianto, in applicazione delle linee di indirizzo approvate lo scorso maggio per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali non a rilevanza economica di proprietà del Comune di Carpi. I progetti in risposta all’avviso pubblico possono essere presentati fino a lunedì 29 settembre, inviando una mail certificata all’indirizzo [email protected]. carpi.it. Allo stesso indirizzo, entro il termine del 25 settembre, si possono inviare la richiesta di visionare la palestra e di informazioni e chiarimenti.

Per rispondere al prossimo invito a presentare manifestazioni di interesse, le associazioni dovranno essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) e aderire alla Carta etica dello sport.

L’affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione per una durata di tre anni (fino al 15 ottobre 2028) rinnovabili per ulteriori tre. Per la stagione sportiva appena iniziata, il nuovo gestore dovrà rispettare i turni di utilizzo già assegnati, da settembre 2026, invece, potrà disporre pienamente dell’impianto, salva la possibilità per il Comune di assegnare ad altri soggetti fino a un massimo del 30% dei turni disponibili. Il gestore potrà anche concedere l’impianto per conferenze, proiezioni, riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali purché questo non interferisca con la realizzazione del progetto sportivo. Il Comune sosterrà la realizzazione del progetto sportivo della palestra Vezzelli con un contributo fino a 4.000 euro all’anno.

