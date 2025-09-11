“Carpi Comune – Sinistre Unite”: “Più case dell’acqua sul nostro territorio”

CARPI - Nota stampa della lista civica “Carpi Comune – Sinistre Unite”:

"Chiediamo che vengano realizzate altre case dell’acqua sul nostro territorio. Apprendiamo dall’ultimo numero del periodico AIMAG “AIMAG Notizie”, che negli ultimi tre mesi alcune case dell’acqua già presenti da diversi anni in alcuni comuni del territorio AIMAG e gestite da altri soggetti, sono state acquisite da AIMAG, che le ha rinnovate approntando miglioramenti estetici e funzionali. Le case dell’acqua sono importantissime, sono un un vero e proprio bene al servizio della comunità con la funzione di erogare acqua delle rete acquedottistica, naturale o gassata, refrigerata e/o a temperatura ambiente. Le caratteristiche e la qualità dell’acqua presente sono le stesse dell’acqua di casa. Circa un decennio fa si ebbe l’importante intuizione di realizzarla anche a Carpi con lo scopo di promuovere l’acqua di rete (in alternativa alle minerali in bottiglia) come bevanda di qualità valorizzando le caratteristiche della risorsa e la sicurezza garantita dai numerosi controlli.

Ad oggi serve lavorare per aumentare la consapevolezza che l’acqua è un bene di tutti e che in particolare, l’acqua erogata dalla pubblica rete è buona, sicura e controllata. “Carpi Comune - Sinistre Unite” crede che sia necessario realizzare un’altra “Casa dell’Acqua” nella nostra città. OGGI E’ FONDAMENTALE RIDURRE I RIFIUTI E L’IMPATTO AMBIENTALE PROVOCATO DAL CONSUMO DI ACQUA IN BOTTIGLIA. In Italia infatti, ogni anno vengono raccolti miliardi di bottiglie di plastica, ogni anno circolano, per trasportare la sola acqua minerale, centinaia di migliaia di TIR. La produzione di circa 30 bottiglie di plastica richiede 2 kg di petrolio e 17 l di acqua; bere 1 l d’acqua di rubinetto in sostituzione di quella in bottiglia equivale ad evitare di percorrere quasi due chilometri in auto, circa 1 milione di automobili in meno considerando i consumi di acqua minerale in Italia. L'Italia detiene il primato europeo del consumo di acqua minerale in bottiglia, ma la confezione (in bottiglie di plastica) e il trasporto (principalmente su gomma) dell'acqua minerale ha enormi ripercussioni sull'ambiente, in termini di emissioni di gas serra e di rifiuti prodotti.

Realizzare un’altra “Casa dell’Acqua” nel nostro comune sarebbe un ELEMENTO INNOVATIVO NEI PROCESSI DI CONSUMO PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE. La realizzazione della CASA DELL’ACQUA servirebbe ad incentivare il consumo di acqua pubblica (che in assoluto è la più controllata) con ricadute positive di tipo economico per le famiglie e per l’ambiente ed avrebbe un particolare significato dal punto di vista della comunicazione ambientale: valorizzare l’acqua come bene pubblico. Chiediamo quindi la realizzazione di una nuova “Casa dell’Acqua” nel nostro comune (magari in una frazione) anche alla luce della recente nascita della società HeracquaAmbiente, che intende investire in tutto il bacino servito".