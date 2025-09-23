Carpi, domenica 28 settembre Festa dello sport al “Borgogioioso”

CARPI - Perché farlo? È la domanda che molti si pongono quando si parla di sport. A Carpi la risposta è semplice: passione, condivisione, crescita. Domenica 28 settembre il Centro Commerciale Il Borgogioioso diventerà la vetrina e il palcoscenico dello sport cittadino con la Festa dello Sport, un’intera giornata di eventi, dimostrazioni e incontri con le società sportive del territorio. La manifestazione prenderà il via alle 11:00 con i saluti istituzionali di Mariella Lugli, assessora allo sport del Comune di Carpi, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa. A seguire, spazio alle emozioni con le presentazioni delle squadre vincitrici di scudetto nella pallavolo, e nel pomeriggio con altri team di pallacanestro e diverse formazioni under di pallamano.

Dalle 15:00 alle 18:00 la galleria del centro si trasformerà in un’arena dinamica con esibizioni di ginnastica artistica e ritmica, cheerleading, hip hop e danza acrobatica. Non mancheranno le attività aperte al pubblico: prove gratuite di skateboard con istruttore nello skate park e divertenti gare di tiri in porta di pallamano dedicate ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria. Per tutta la giornata, dalle 9:30 alle 18:00, sarà inoltre possibile incontrare in galleria le società sportive carpigiane, ricevere informazioni sui corsi e conoscere da vicino allenatori e responsabili delle attività.

Il Centro Commerciale Il Borgogioioso, oltre a ospitare gratuitamente le associazioni, conferma anche il proprio impegno sociale sostenendo il progetto “Muoviti, Muoviti”, che porta insegnanti laureati in Scienze Motorie nelle scuole materne ed elementari, offrendo ai più piccoli un approccio qualificato e inclusivo alle discipline sportive. Le società partecipanti: Centro Sportivo Italiano, Polisportiva Nazareno, Univolley, Pallamano Carpi, Carpine Basket 2015, S.G. La Patria 1879, I Ragazzi del Circostrass, Palestra Pantheon – Dance Studio Lab, Team Skate Board Carpi, Unione Sportiva Carpine, Velosport Carpi.

“Anche quest’anno abbiamo il piacere di ospitare numerose associazioni sportive carpigiane, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’avvicinamento a discipline diverse – dichiara Raffaele Cantini, direttore del Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi. – Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Consulta E del Comune, si affianca al progetto Muoviti, Muoviti, che promuove il benessere e l’inclusione sociale dei ragazzi".

LEGGI ANCHE: