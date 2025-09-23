A Carpi un corso gratuito per assistenti familiari promosso dall’Unione delle Terre d’Argine
CARPI - Prendersi cura di una persona disabile, anziana o non autosufficiente è un compito prezioso e delicato, che richiede competenze specifiche e tanta sensibilità. Il corso per assistenti familiari è stato pensato per offrire la possibilità di acquisire le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per svolgere al meglio questo lavoro e per rafforzare la fiducia delle famiglie in una assistenza di qualità. Anche quest’anno i Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine - con la collaborazione dell’AUSL-Distretto di Carpi e dell’Asp Terre d’Argine e con il supporto organizzativo della Cooperativa sociale Anziani e non solo - dà il via al corso di formazione gratuito per assistenti familiari.
Gli incontri, tenuti da professionisti ed esperti del settore, spaziano dalla conoscenza delle principali patologie dell’invecchiamento, alla comunicazione con la persona assistita ed i familiari, alla prevenzione di stress e burn-out, alla migliore movimentazione, alimentazione e igiene e al rispetto dell’ambiente (gestione rifiuti, smaltimento farmaci…). Gli incontri includono anche nuove tematiche come: l’impiego di tecnologie a supporto dell’assistenza, alla umanizzazione delle cure a come affrontare il fine vita. Tutte tematiche previste dalle nuove “Linee guida nazionali” previste dalla Riforma della non autosufficienza per la formazione di assistenti familiari.
Gli incontri si terranno tutti i mercoledì pomeriggio dal 10 ottobre al 17 dicembre presso il Care Residence, Polo Isa Bertolini Via Nuova Ponente, 2 – Carpi. Per informazioni e richiesta di iscrizione contattare "Anziani e non solo"
Tel. 059 645421
+39 393.9096596
E-mail: [email protected]
