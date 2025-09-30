Carpi, “Ottobre rosa” per la prevenzione dei tumori al seno

CARPI - “Due passi in rosa” è la camminata che mercoledì 1 ottobre, con ritrovo in piazza Martiri alle 18, apre “Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. A cura di Amo, Associazione malati oncologici, e dell’Azienda Usl di Modena, e con il patrocinio dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, il programma propone camminate di sensibilizzazione, visite senologiche e conferenze. Per ricordare a tutte l’importanza della prevenzione anche la fontana dei Giardini del Teatro Comunale di Carpi rimarrà illuminata di rosa per tutto il mese.Le visite senologiche per la prevenzione si svolgono sabato 4 ottobre alla Casa della Comunità di Carpi, in piazzale Allende 1, dalle 8.30 alle 12.30. Le visite sono gratuite, su appuntamento (per prenotare: 059 6132038).

Dopo quella di apertura a Carpi, le camminate interessano tutti i Comuni delle Terre d’Argine: giovedì 2 ottobre, alle 18, l’appuntamento è a Soliera, alla Casa della Comunità in via Roma 104 per una “Camminata in amicizia” organizzata dai gruppi Trenino dei colori, MuoviSoliera, Avis, Amo, Pink Ambassador, Croce Blu. Domenica 5 ottobre, a Campogalliano si può partecipare a “Passi sulla terra. Pagaie nell’acqua”, camminata e pagaiata sul Dragon boat, a partire dalle 10, ai Laghi Curiel (a cura di Mutina pink dragons, polisportiva Campo, Amo). L’ultima camminata è in programma venerdì 10 ottobre, a Novi, con appuntamento in piazza Primo Maggio, alle 19, per una “Fluo run” a passo libero organizzata da Quelli di Novi, Aneser, Ant, Amo. “Ottobre rosa” si conclude di nuovo a Carpi giovedì 18 ottobre, dalle 9, al Circolo ricreativo Cibeno (via Lago d’Orta 6) con una mattinata dedicata a “La cura invisibile: parole, relazioni e sogni nel percorso oncologico”, dialoghi tra professionisti e pazienti per migliorare la comunicazione e costruire insieme reti di cura più umane (a cura di Amo).

