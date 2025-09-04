Caso sospetto di arbovirosi, a Concordia nuovi trattamenti contro le zanzare
CONCORDIA - Il Comune di Concordia sulla Secchia avvisa che, a seguito della segnalazione del 03/09/2025 da parte dell’Azienda USL di Modena in merito al riscontro di n. 1 caso sospetto della malattia Dengue/Zika/ Chikungunya, trasmessa tramite le punture della zanzara tigre, saranno effettuati trattamenti di disinfestazione per emergenza sanitaria per la prevenzione della salute collettiva. Il provvedimento rientra nell’ambito del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi. I trattamenti seguono rigorosamente i protocolli sanitari e non è possibile estenderli ad altre aree.
Le vie e le aree interessate dai trattamenti sono:
-
