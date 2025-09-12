Cavezzo, esauriti i 280 posti disponibili per la cena sarda in programma sabato 13 settembre

CAVEZZO - Il Comune di Cavezzo e la Pro Loco di Cavezzo informano che la cena sarda collegata alla sfilata organizzata dai commercianti ha registrato un risultato straordinario: in pochissimi giorni sono andati esauriti tutti i 280 posti disponibili, superando ogni aspettativa.

«Una risposta così calorosa e così rapida da parte della cittadinanza ci ha davvero sorpreso – sottolinea il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini – e testimonia quanto la comunità stia apprezzando il lavoro che l’amministrazione e la Pro Loco stanno portando avanti sugli eventi. Tanto più che si percepisce una fiducia a prescindere, che stiamo cercando in tutti i modi di non disattendere».

Visto il successo e le continue richieste che stanno ancora arrivando, gli organizzatori confermano che la cena sarda verrà sicuramente riproposta anche l’anno prossimo, con l’intento di renderla ancora più grande e partecipata.

Per chi non potrà gustare il menù tipico, sarà comunque possibile scoprire ed acquistare prodotti sardi esposti durante la serata. L’appuntamento rimane quindi per tutti con la grande sfilata organizzata dai commercianti, che prenderà il via sabato 13 settembre, alle ore 21.00 in punto, e che animerà il centro di Cavezzo.

