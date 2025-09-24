Cavezzo, “Storie spettinate” in biblioteca: sabato presentazione del libro di Franca Pacchioni
CAVEZZO - Proseguono a pieno ritmo le attività culturali nella biblioteca “La Biblio” di Cavezzo, che si conferma sempre più come punto di riferimento culturale del territorio. Uno spazio che accoglie letture, laboratori, incontri e momenti di confronto, consolidando il suo ruolo di vero e proprio polo culturale della comunità. Sabato 27 settembre alle ore 16.30 sarà la volta della presentazione del libro “Storie spettinate” di Franca Pacchioni. Un’occasione per conoscere da vicino l’autrice e il suo lavoro letterario, in un pomeriggio che intreccia parole, letture e riflessioni.
«Ogni appuntamento che si svolge nella nostra biblioteca – dichiara la vicesindaca di Cavezzo, Eleonora Casari – arricchisce il tessuto culturale di Cavezzo e conferma la centralità de La Biblio come luogo vivo, partecipato e sempre più amato dai cittadini. Siamo orgogliosi di continuare a promuovere eventi che mettono al centro la letteratura, la riflessione e il piacere dello stare insieme».
