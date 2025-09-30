Cgil Modena, sciopero generale in caso di attacco alla Flotilla per Gaza

MODENA - La Cgil di Modena è pronta allo sciopero generale di tutti i settori quando verrà proclamato dalla Cgil nazionale in caso di attacco da parte di Israele alle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla in rotta verso Gaza per portare aiuti umanitari e per rompere il blocco israeliano.

Nella giornata di ieri, lunedì 29 settembre, infatti, l'Assemblea Generale della Cgil a Roma ha dato mandato alla Segreteria, in coordinamento con la Flotilla e il movimento per Gaza, di “proclamare lo sciopero generale tempestivo per tutte le categorie in caso di attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni e materiali della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e alla conseguente non apertura di corridoi umanitari a Gaza e in difesa dei valori costituzionali che sostengono tale missione”.

"Bisogna fermare il genocidio del popolo palestinese in corso da parte del governo israeliano di Netanyahu - si legge nella nota stampa della Cgil di Modena - e sostenere la missione non violenta della Global Sumud Flotilla per aprire corridoi umanitari permanenti e rompere l’assedio a Gaza. Tutto questo comporta anche la necessità di respingere le politiche di riarmo del governo italiano, dell’Unione europea e della Nato che alimentano una cultura e una pratica bellica incompatibile con i valori della convivenza, della democrazia e della pace".