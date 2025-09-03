Chiusa con quasi una settimana di anticipo la prima fase di lavori, riapre la Tangenziale “Rabin”

MODENA, NONANTOLA - Si chiude oggi, mercoledì 3 settembre, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. La chiusura era infatti prevista fino al 9 settembre e ha causato in questi giorni code e rallentamenti sulla Nonantolana, specialmente negli orari di punta.

La seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane e sarà organizzata principalmente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per la viabilità. In questa fase si procederà al rifacimento del binder e del tappeto d’usura (per uno spessore totale di 12 cm) su tratti selezionati della tangenziale, nel tratto compreso tra la tangenziale di Modena e la rotatoria di via Martin Luther King.

