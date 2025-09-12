Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Conclusa l’edizione 2025 di “Mirasummer”, estate di esperienza e sport per oltre 300 bambini e ragazzi

12 Settembre 2025

MIRANDOLA - Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Mirasummer, il centro estivo comunale organizzato e gestito dall’ASD Comitato Unitario Polisportive (CUP) in convenzione con il Comune di Mirandola. Anche quest’anno il progetto si è articolato in due principali sedi: la scuola di via Giolitti, dedicata ai bambini della fascia d’età 3-6 anni (infanzia), e la scuola di via Pietri insieme alle palestre Pietro Mennea e G. Weisz, dove si sono svolte le attività rivolte ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado (6-14 anni). A guidare il centro estivo per questa nuova stagione, la presidente del CUP Alessia Baraldi, affiancata dal rinnovato Consiglio di Amministrazione e dalla segretaria Morena Gilioli, che insieme agli educatori hanno lavorato per garantire ai partecipanti un’estate stimolante, sicura e ricca di esperienze.

Abbiamo investito su un team di educatori formato, motivato e affiatato – spiega la presidente Alessia Baraldi e la soddisfazione più grande è stata vedere concretizzati molti dei progetti previsti, come il mini trekking sull’Appennino modenese, una novità entusiasmante per i nostri ragazzi".

Proprio l’1 e il 2 settembre, tredici piccoli esploratori, guidati dalla presidente CUP, dalle educatrici Vera e Asia e dalla guida escursionistica Enrico Pinelli, presidente del CAI (Centro Alpino Italiano) di Modena, hanno affrontato una vera esperienza di montagna al Capanno Tassoni, rifugio storico dell’Appennino modenese. Nonostante il meteo non abbia consentito il raggiungimento della vetta della Croce Arcana, i ragazzi hanno percorso sentieri impegnativi e imparato il valore della sicurezza e dell’adattamento in ambiente montano.

La complicità nata anche nei momenti di fatica, i sorrisi sinceri dei ragazzi e la calorosa accoglienza dei gestori del rifugio ci hanno confermato quanto questi momenti siano preziosi per la crescita” – conclude la Presidente Baraldi. “Voglio rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori e a tutto il personale educativo di Mirasummer, che anche quest’anno hanno dimostrato passione, competenza e attenzione ai bisogni delle famiglie. Il centro estivo si conferma un servizio fondamentale per la nostra comunità e un’opportunità formativa importante per bambini e ragazzi”, ha dichiarato Marina Marchi, assessora alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Mirandola.

L’edizione 2025 di Mirasummer ha visto complessivamente 301 iscritti:

  • 156 alla sezione infanzia
  • 117 alla sezione primaria
  • 28 alla sezione medie

Le attività sono state numerose e differenziate in base all’età, grazie anche alla collaborazione con numerose realtà del territorio – associazioni, aziende locali, operatori sportivi e culturali – che hanno condiviso competenze e spazi.

Alcune delle attività svolte

Infanzia (3-6 anni)

  • Pasta di sale
  • Calla Ceramiche
  • Cinema in pigiama
  • Giardinaggio
  • Educazione stradale
  • Lotopaca
  • Gita al FICO – Bologna
  • Alpaca in giardino
  • Laboratorio del gusto (Gelateria Cicci)
  • Gita alla vendemmia Ferrarini
  • Teatro, yoga, attività sportive
  • Festa finale con le famiglie

Primaria e Medie (6-14 anni)

  • Laboratorio di pittura creativa
  • Musica con la Scuola Andreoli
  • Gita a Italia in Miniatura (Rimini)
  • Corso di paddle
  • Proiezione al Cinema Victoria
  • Fattoria didattica “Principe Felice”
  • Gita a Movieland
  • Avventura a Cerwood
  • Trekking di 2 giorni a Capanno Tassoni
  • Festa finale con genitori
  • Attività sportive e di gruppo

Di seguito, alcune immagini relative alle attività svolte:

Conclusa l'edizione 2025 di "Mirasummer", estate di esperienza e sport per oltre 300 bambini e ragazzi
