Conclusa l’edizione 2025 di “Mirasummer”, estate di esperienza e sport per oltre 300 bambini e ragazzi

MIRANDOLA - Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Mirasummer, il centro estivo comunale organizzato e gestito dall’ASD Comitato Unitario Polisportive (CUP) in convenzione con il Comune di Mirandola. Anche quest’anno il progetto si è articolato in due principali sedi: la scuola di via Giolitti, dedicata ai bambini della fascia d’età 3-6 anni (infanzia), e la scuola di via Pietri insieme alle palestre Pietro Mennea e G. Weisz, dove si sono svolte le attività rivolte ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado (6-14 anni). A guidare il centro estivo per questa nuova stagione, la presidente del CUP Alessia Baraldi, affiancata dal rinnovato Consiglio di Amministrazione e dalla segretaria Morena Gilioli, che insieme agli educatori hanno lavorato per garantire ai partecipanti un’estate stimolante, sicura e ricca di esperienze.

“Abbiamo investito su un team di educatori formato, motivato e affiatato – spiega la presidente Alessia Baraldi – e la soddisfazione più grande è stata vedere concretizzati molti dei progetti previsti, come il mini trekking sull’Appennino modenese, una novità entusiasmante per i nostri ragazzi".

Proprio l’1 e il 2 settembre, tredici piccoli esploratori, guidati dalla presidente CUP, dalle educatrici Vera e Asia e dalla guida escursionistica Enrico Pinelli, presidente del CAI (Centro Alpino Italiano) di Modena, hanno affrontato una vera esperienza di montagna al Capanno Tassoni, rifugio storico dell’Appennino modenese. Nonostante il meteo non abbia consentito il raggiungimento della vetta della Croce Arcana, i ragazzi hanno percorso sentieri impegnativi e imparato il valore della sicurezza e dell’adattamento in ambiente montano.

“La complicità nata anche nei momenti di fatica, i sorrisi sinceri dei ragazzi e la calorosa accoglienza dei gestori del rifugio ci hanno confermato quanto questi momenti siano preziosi per la crescita” – conclude la Presidente Baraldi. “Voglio rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori e a tutto il personale educativo di Mirasummer, che anche quest’anno hanno dimostrato passione, competenza e attenzione ai bisogni delle famiglie. Il centro estivo si conferma un servizio fondamentale per la nostra comunità e un’opportunità formativa importante per bambini e ragazzi”, ha dichiarato Marina Marchi, assessora alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Mirandola.

L’edizione 2025 di Mirasummer ha visto complessivamente 301 iscritti:

156 alla sezione infanzia

alla sezione 117 alla sezione primaria

alla sezione 28 alla sezione medie

Le attività sono state numerose e differenziate in base all’età, grazie anche alla collaborazione con numerose realtà del territorio – associazioni, aziende locali, operatori sportivi e culturali – che hanno condiviso competenze e spazi.

Alcune delle attività svolte

Infanzia (3-6 anni)

Pasta di sale

Calla Ceramiche

Cinema in pigiama

Giardinaggio

Educazione stradale

Lotopaca

Gita al FICO – Bologna

Alpaca in giardino

Laboratorio del gusto (Gelateria Cicci)

Gita alla vendemmia Ferrarini

Teatro, yoga, attività sportive

Festa finale con le famiglie

Primaria e Medie (6-14 anni)

Laboratorio di pittura creativa

Musica con la Scuola Andreoli

Gita a Italia in Miniatura (Rimini)

Corso di paddle

Proiezione al Cinema Victoria

Fattoria didattica “Principe Felice”

Gita a Movieland

Avventura a Cerwood

Trekking di 2 giorni a Capanno Tassoni

Festa finale con genitori

Attività sportive e di gruppo

Di seguito, alcune immagini relative alle attività svolte:

