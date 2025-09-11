Costo sorveglianza bambini durante il servizio mensa alle scuole “Alighieri”, la replica: “Inevitabile”
"Il tempo scuola della scuola primaria è articolato in tempo normale di 27 ore settimanali e tempo pieno, 40 ore. Solo nel tempo pieno lo Stato prevede due insegnanti che coprono anche il tempo mensa. Il problema della sorveglianza mensa delle classi a tempo normale nasce, in tutta Italia, laddove si decide di adottare un’organizzazione settimanale delle lezioni dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani. Inoltre, dall’anno scolastico 2022-23 il ministero ha previsto docenti specialisti di educazione motoria nelle classi quarte e quinte, che comporta l’aggiunta di due ore al monte ore settimanale delle 27 ore e quindi almeno un rientro pomeridiano anche per le classi con organizzazione oraria antimeridiana dal lunedì al sabato. Precisato questo, è inevitabile garantire alle classi a tempo normale della nostra area il servizio di mensa e sorveglianza mensa con personale esterno. In questi ultimi anni amministrazione comunale e direzione didattica hanno collaborato per garantire il servizio con il minor disagio possibile alle famiglie, incaricando associazioni del territorio. Le famiglie che usufruiscono del servizio si troveranno quindi a pagare mensilmente i pasti consumati dal proprio /a Figlio, /a e, trimestralmente, il servizio di sorveglianza, ovvero gli educatori assunti dall’associazione incaricata per garantire l’incolumità dei bambini durante il momento della mensa. Le associazioni utilizzeranno le rette per pagare il proprio personale".
