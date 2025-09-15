Il 17enne è sopravvissuto al grave incidente di Concordia, prognosi di 40 giorni

Grande spavento sabato sera a Concordia, ma fortunatamente la storia si conclude con una buona notizia: il giovane motociclista coinvolto nell’incidente è vivo e, pur con lesioni serie, guarirà in circa 40 giorni.

L’impatto è avvenuto attorno alle 23 di sabato 13 settembre all’incrocio tra via per Mirandola e via Vivaldi, quando la moto guidata dal ragazzo, 17 anni appena, si è scontrata con un’auto. La violenza dello schianto ha ridotto in pezzi entrambi i mezzi: la parte anteriore della vettura completamente distrutta, la moto irriconoscibile. Il giovane centauro è stato sbalzato per alcuni metri prima di cadere rovinosamente sull’asfalto.

Soccorsi tempestivi

L’allarme è scattato subito: sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. I sanitari del 118 hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasferito al civile di Baggiovara, dove è ora ricoverato in Medicina d’Urgenza. La prognosi è di 40 giorni, ma non è in pericolo di vita.

Illesa la conducente dell’auto

Alla guida della macchina c’era una giovane di Mirandola che, nonostante il grande spavento, è uscita illesa dall’incidente.

Un episodio drammatico che, per fortuna, non si è trasformato in tragedia: il 17enne avrà davanti settimane di riposo e cure, ma potrà tornare a casa.