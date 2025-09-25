Controlli dei Carabinieri nelle stazioni di Modena e Castelfranco Emilia
MODENA, CASTELFRANCO EMILIA - Nel corso della scorsa nottata, quella tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, al termine delle corse dei treni i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato dei controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Modena e di Castelfranco Emilia, che hanno riguardato diverse persone presenti nell’area, molte delle quali bivaccavano o si aggiravano nei paraggi.
Il controllo si è svolto con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità degli utenti, nonché di rafforzare la presenza preventiva in una zona particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza. Al termine delle operazioni, non sono state rilevate criticità o situazioni di pericolo. L’intervento rappresenta un chiaro segnale di attenzione e presidio costante da parte delle Forze dell’Ordine sul territorio.
Di seguito, alcune immagini delle attività delle forze dell'ordine:
