Mirandola, un genitore: “Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa”

MIRANDOLA - Sorveglianza dei bambini durante i pasti a pagamento, in occasione dei giorni in cui a scuola è previsto il rientro pomeridiano. E' quanto denuncia il genitore di un bambino che frequenta la scuola primaria "Dante Alighieri" di Mirandola. Per gli alunni le cui famiglie hanno scelto il "tempo normale", cioè la frequenza solamente in orario mattutino, con due rientri pomeridiani alla settimana per le classi prime e seconde e tre rientri pomeridiani alla settimana dalla terza in poi, è richiesto, spiega il genitore, oltre al pagamento di una quota aggiuntiva per ogni giorno in cui si usufruisce del servizio mensa, il pagamento di 180 euro annui di tariffa fissa per ogni bambino che resta a mangiare a scuola (naturalmente si può decidere di non usufruire del servizio mensa).

Il costo, spiega ancora il genitore, viene giustificato con il fatto che "non essendoci personale docente e Ata, la sorveglianza dei bambini che usufruiscono del servizio mensa viene affidata a personale esterno, più precisamente al Comitato Unitario delle Polisportive".

"Chi ha più figli che frequentano la stessa scuola quindi si ritrova a dover sostenere una spesa anche di 400 euro annui, tutto questo perché non c'è personale - afferma il genitore - Inoltre, gli assistenti sono regolarmente formati per questo tipo di assistenza? Non é obbligatorio lasciare il proprio o i propri figli a mensa, ma sicuramente può essere un'occasione di aggregazione per i bambini stessi oltre che una comodità per i genitori, visto che la pausa tra lezioni mattutine e pomeridiane é di poco meno di due ore. La questione poco chiara é proprio legata al fatto che si offre un servizio mensa, ma senza la sorveglianza. Si propone un servizio a metà, perché se scelgo di fruire del servizio mensa sono poi obbligato a pagare € 180 annui a figlio", conclude il genitore.

