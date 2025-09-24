Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
24 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Soliera > Dall’1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera torna la “Festa del Racconto”

Dall’1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera torna la “Festa del Racconto”

|24 Settembre 2025 | In Primo Piano, | Novi, | Soliera, | Carpi

CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA - La Festa del Racconto celebra venti edizioni e rende omaggio alle diverse forme della narrazione, da orale a scritta: che siano le pagine di un libro o di un graphic novel, la voce di un podcast o di un reading, o la magia di uno spettacolo sonoro e visivo, al centro c’è sempre e comunque la parola. Dall’1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena la Festa si articola su oltre sessanta eventi per un programma di respiro internazionale, curato in questa ventesima edizione da Sonia Folin, con la presenza di numerosi protagonisti della narrativa e del giornalismo italiani e internazionali: tra i grandi nomi Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley, Valeria Parrella, Teresa Ciabatti e molti altri. Cinque giornate di Festa per condividere il grande patrimonio della narrazione.

Questa XX edizione di Festa dedica anche ampio spazio ai classici e ai grandi autori del passato, per celebrare la loro influenza e attualità nel panorama narrativo contemporaneo attraverso incontri con traduttori e curatori. In primo piano anche l’attualità e le tematiche più urgenti, per riflettere sul presente anche attraverso una prospettiva storica. Una Festa che abbraccia tutto il territorio dell’Unione Terre d’Argine con oltre sessanta appuntamenti gratuiti per entrare nei cortili, nei palazzi, nelle piazze, nei cinema, nelle biblioteche e in luoghi significativi dei quattro comuni coinvolti, che diventano luogo di animazione culturale: l’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www.festadelracconto.it

A Soliera il programma apre con l’autore Marcello Fois (mercoledì 1 ottobre, ore 21 Soliera Nuovo Cinema Teatro Italia), a Campogalliano con Piergiorgio Pulixi (giovedì 2 ottobre, ore 21 Campogalliano piazza Castello), a Carpi con la lectio di Paolo Giordano (venerdì 3 ottobre, ore 18 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo) che riflette sul "fascino insidioso del racconto" e a Novi di Modena con Chiara Francini (domenica 5 ottobre, ore 21 Novi di Modena Sala Civica E. Ferraresi).

“Nel costruire il programma di questa ventesima edizione – spiega Sonia Folin, ideatrice del programma della Festa - ci ha guidati soprattutto il desiderio di contaminazione fra presente, passato e futuro. Abbiamo cercato accostamenti un po’ insoliti per genere, forma, visione del mondo. Accanto ad alcuni dei nomi più prestigiosi della narrativa e del giornalismo italiani e internazionali, abbiamo immaginato di far dialogare grandi autori del passato con le voci più interessanti della contemporaneità. E di affrontare temi attuali e urgenti, osservandoli anche attraverso una prospettiva storica”.

“La Festa del Racconto - sottolinea Riccardo Righi, sindaco del Comune di Carpi - rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità e per l’intero territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. È molto più di un festival letterario: è un’occasione in cui le parole diventano legami, memoria condivisa e visione di futuro. In questi due decenni ha saputo rinnovarsi, aprirsi ai giovani, intrecciare linguaggi diversi e far dialogare le storie locali con i grandi temi globali. È così che la cultura diventa strumento di coesione, capace di unire generazioni e sensibilità diverse, e di rafforzare il senso di comunità. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere questa esperienza, costruita e vissuta insieme agli autori, agli organizzatori e a tutti i cittadini che vi partecipano. Vent’anni non sono un traguardo, ma un punto di ripartenza: continueremo a lavorare perché Carpi e le Terre d’Argine restino la casa delle storie, aperta al dialogo, alla creatività e al futuro”.

“La Festa del Racconto - sottolinea Daniela Tebasti, presidente Unione Terre d’Argine e sindaca del Comune di Campogalliano - è un’ottima occasione per pensare la nostra Unione come "città intercomunale", attuando questa visione anche per funzioni non direttamente conferite, come la cultura. La fattiva collaborazione tra gli istituti culturali di Carpi e degli altri tre comuni coinvolti, come le biblioteche e i musei, ci permette di offrire nuove opportunità di confronto e riflessione a tutte le cittadine e ai cittadini dell'Unione. In questa direzione va la Festa del Racconto, un esempio molto significativo di comunità culturale, perché la nostra convinzione è che la cultura non debba essere un lusso per pochi, ma una risorsa intergenerazionale capace di produrre cittadini responsabili e comunità inclusive".

“Da vent’anni la Fondazione - sottolinea Mario Arturo Ascari, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi - cammina insieme alla Festa del Racconto, sostenendo un appuntamento che a ogni edizione trasforma il territorio in un palcoscenico vivo, fatto di parole e creatività. Scrittori, giornalisti e artisti portano le loro voci nei comuni dell’Unione Terre d’Argine, regalando nuove prospettive e nutrendo il patrimonio di idee della comunità. Crediamo in questo laboratorio diffuso sul territorio rivolto a tutte le generazioni, fatto di storie e di linguaggi, che diventa stimolo di crescita, condivisione e futuro, con la certezza che sostenere la cultura significhi investire sull’oggi e sul domani".

La Festa del Racconto celebra venti edizioni e dall’1 al 5 ottobre 2025 torna ad animare piazze e luoghi nei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Attraverso un ricco programma di appuntamenti, oltre sessanta, che celebrano tutte le forme della narrazione, la Festa accoglie numerosi protagonisti tra cui la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, la giornalista britannica Tania Branigan, i giornalisti Luca Sofri, Francesco Costa, i fumettisti Daniele Kong e Zuzu e numerosi autori italiani: Felicia Kingsley, Valeria Parrella, Paolo Di Paolo, Domenico Starnone, Marcello Fois, Elena Stancanelli, Chiara Francini, Piergiorgio Pulixi, Marco Malvaldi, Antonio Albanese, Teresa Ciabatti, Andrej Longo.

Spazio a numerosi appuntamenti speciali tra cui la lectio su “Il fascino insidioso del racconto” di Paolo Giordano, l’incontro di attualità “Gaza. Un’elegia civile”, con Paola Caridi e Matteo Nucci, il tributo a classici come Jane Austen, Irène Némirovsky, Stig Dagerman, Georges Simenon, Goliarda Sapienza, i reading di Francesco Piccolo, Paolo Nori e Stefano Nazzi, lo show di stand-up comedy con Stefano Rapone, la musica di Cristiano Godano, lo spettacolo dedicato a Ennio Morricone. Tra le novità il corso di scrittura gratuito “I magnifici Venti” con la Scuola Belleville, dedicato al racconto in omaggio alla XX edizione di Festa e una mostra mercato dedicata al mondo dell’illustrazione. Letture, spettacoli, mostre, racconti, incontri degli autori con i gruppi di lettura,
laboratori, colazioni letterarie e un programma di appuntamenti dedicato alle nuove generazioni.

1. Focus sul racconto e tributo ai classici

La Festa dedica ampio spazio ai classici e agli autori del passato, per celebrare la loro influenza e attualità nel panorama narrativo contemporaneo attraverso incontri con traduttori e curatori. Nell’evento dedicato a Georges Simenon, lo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta insieme
all’autore Alberto Schiavone rendono omaggio alla vita e all’opera dello scrittore belga considerato da molti il più grande del ‘900 (giovedì 2 ottobre, ore 20.30 Carpi Cinema Eden). L'incontro è seguito dalla proiezione di Panico, film diretto da Julien Duvivier e tratto dal romanzo di Simenon Il fidanzamento del Signor Hire. Nel monologo “Goliarda Sapienza o l’arte della gioia” la scrittrice Antonella Lattanzi ripercorre la vita anticonformista di Goliarda Sapienza, una delle figure più interessanti della narrativa contemporanea, con una riflessione sul suo romanzo L’arte della gioia intrecciando biografia e letteratura, memoria e lotta (giovedì 2 ottobre, ore 21 Soliera Nuovo Cinema Teatro Italia). E’ un tributo all’opera di Irène Némirovsky, una delle grandi voci della letteratura del Novecento, autrice di Suite francese, l’incontro "Leggere, tradurre, amare Irène Némirovsky" con le traduttrici Cinzia Bigliosi e Teresa Lussone, che raccontano “la loro Némirovsky” guidate dalle curiosità di Gaia Manzini e accompagnate dalle letture di Betti Pedrazzi (venerdì 3 ottobre, ore 17 Carpi Giardino della Pieve). Rende omaggio all’opera di Stig Dagerman e alle sue “Tragedie minori” l’incontro con Elisabetta Bucciarelli e Fulvio Ferrari, per esplorare - insieme a Valeria Parrella - la profondità e la ribellione intrinseche alla condizione umana che caratterizzano le opere dell’autore scandinavo (sabato 4 ottobre, ore 11.30 Carpi Giardino della Pieve). In occasione del 250esimo anniversario dalla nascita di Jane Austen, autrice iconica della letteratura inglese, Felicia Kingsley - scrittrice fra le più amate del romance contemporaneo - e l’editrice Ginevra Bompiani incalzate dalle domande di Paolo Di Paolo tracciano un ritratto della scrittrice definita da Virginia Woolf “l’artista più perfetta tra le donne” in occasione dell’evento "Happy Birthday, Ms. Austen" (sabato 4 ottobre, ore 18 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo). La rilettura dei grandi classici passa anche attraverso il tema della ritraduzione: nell’incontro "Del perché si ritraduce. Nuove voci per Philip Roth e P.G. Wodehouse" Matteo Codignola e Beatrice Masini, in dialogo con Vittorio Graziani, raccontano cosa significa proporre nuove traduzioni e curatele di libri, a partire dal recente, audace gesto di Adelphi di cambiare il titolo del famoso capolavoro di Roth – diventato Portnoy nella nuova traduzione e curatela di Codignola, e del preziosissimo progetto di ritraduzione affidato da Sellerio alla Masini (domenica 5 ottobre ore 15, Carpi Giardino della Pieve).

2. Leggere e raccontare l’attualità attraverso podcast e libri

La Festa si dedica anche ai temi dell’attualità, attraverso incontri per esplorare il racconto della cronaca e per capire un mondo in costante evoluzione. Nell’incontro “Gaza. Un’elegia civile” la giornalista e studiosa del Medio Oriente Paola Caridi, in dialogo con Matteo Nucci, affronta le modalità di narrazione di un popolo tragicamente sotto assedio e intreccia cronaca, poesia e denuncia, costruendo un’elegia civile che nel suo ultimo libro Sudari (Feltrinelli) restituisce non solo voce ai morti, ma anche responsabilità ai vivi (sabato 4 ottobre, ore 18.30 Carpi Cinema Eden). “Le ferite invisibili della Cina. Un memoir” è il titolo dell’incontro con Tania Branigan, giornalista britannica autrice di Memoria rossa (Iperborea) che, in dialogo con Eugenio Cau conduttore del podcast Globo, ripercorre il suo viaggio nella Cina di oggi, quella di Xi Jinping e delle tensioni con gli Stati Uniti (domenica 5 ottobre, ore 12 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo). La rassegna stampa del Post “I giornali, spiegati bene” ci aiuta a comprendere la macchina dell’informazione e ad orientarci fra i titoli e le notizie che troviamo ogni mattina sui giornali, una sfida ogni giorno più ardua: il direttore editoriale del Post Luca Sofri e il direttore Francesco Costa leggono e commentano le notizie dal vivo (domenica 5 ottobre ore 10, Carpi tenda di piazzale Re Astolfo).

3. Il racconto orale attraverso reading e spettacoli

Il programma di Carpi della Festa del Racconto si apre con la lectio di Paolo Giordano "Il fascino insidioso del racconto": una riflessione dell’autore sul raccontare oggi, lungo la linea che separa salvezza e dannazione, tra insidie, manipolazioni, intelligenze automatiche che popolano lo storytelling odierno (venerdì 3 ottobre, ore 18 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo). Nel suo monologo per immagini Paolo Nori racconta Delitto e castigo di Dostoevskij, ripercorrendo la grande eredità dello scrittore russo in quello che forse è suo il romanzo più popolare (venerdì 3 ottobre, ore 22 Carpi Auditorium San Rocco). È dedicato a un grande genio della musica del Novecento lo spettacolo “Ennio Morricone. Inseguendo quel suono”: ispirato alla sua autobiografia ufficiale, è un intimo spettacolo-concerto tra musica, immagini e parole, che abbraccia il racconto del biografo Alessandro De Rosa, filmati inediti in cui il Maestro si racconta e riletture dal vivo accompagnate dalla fisarmonica di Fausto Beccalossi e dalla chitarra di Claudio Farinone (venerdì 3 ottobre, ore 20.30 Carpi tenda di Piazzale Re Astolfo). Il patrimonio che Ennio Morricone ha lasciato in eredità alla storia della musica viene ripercorso dall’esposizione a 33 giri “Morricone Segreto”, a cura di Emiliano Schirosi, visitabile fino al 31 ottobre presso la Biblioteca Loria di Carpi. Il racconto orale rivive alla Festa del Racconto attraverso la magia del reading e l’esperienza condivisa e immersiva di spettacoli musicali e stand-up comedy, dove la voce è la vera protagonista nell’intrecciare nuove storie e prospettive. “Stammi accanto” è il titolo del nuovo album di Cristiano Godano, per oltre 30 anni leader dei Marlene Kuntz, che torna in veste solista: l’artista, punto di riferimento imprescindibile nel cantautorato, si esibisce in Live solo (venerdì 3 ottobre, ore 21 Soliera Centro polifunzionale Habitat). Partendo dal suo saggio Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana (Einaudi) lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo rilegge tredici capolavori che, con i loro protagonisti, sono radicati nell’immaginario culturale e formativo delle nostre generazioni e delle future (sabato 4 ottobre, ore 10.30 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo). Alla Festa del Racconto anche il nuovo show di stand-up comedy “Comico dai ruoli mai principali”, con Stefano Rapone (sabato 4 ottobre, ore 20.30 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo, riservato ad un pubblico
adulto). Stefano Nazzi, autore del podcast di culto Indagini, nel reading “Serial killer: gli anni dell’epidemia” porterà il pubblico dentro la mente dei più spietati predatori americani e di chi ha provato a fermarli, come racconta anche nel suo ultimo libro Predatori (Mondadori) (domenica 5 ottobre, ore 19.30 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo).

4. Il racconto come genere letterario: incontri con autori e autrici

Lo scrittore Marcello Fois inaugura la Festa del Racconto a Soliera con l’incontro ispirato al suo libro L’immensa distrazione (Einaudi), un racconto picaresco in cui l’autore, attraverso la voce di un “eroe errante”, ci consegna un affresco familiare del Novecento: dalla Sardegna dei Chironi a un’Emilia
mitica e concretissima, fatta di campi, allevamenti, industrie e immense pianure (mercoledì 1 ottobre, ore 21 Soliera Nuovo Cinema Teatro Italia, in dialogo con Pierluigi Senatore). E’ una storia implacabile sui mali della società contemporanea quella raccontata da Piergiorgio Pulixi nel suo ultimo romanzo L’uomo dagli occhi tristi (Nero Rizzoli): l’autore noir in dialogo con Fabiano Massimi apre il programma di Campogalliano con un thriller in cui la ricerca della giustizia si trasforma in una lotta contro il tempo (giovedì 2 ottobre, ore 21 Campogalliano piazza Castello). 1999. Un attimo prima del mondo com’è è il nuovo esperimento narrativo di Paolo Di Paolo: un romanzo (La nave di Teseo) in forma di newsletter dove ogni capitolo comprende elementi fotografici, video, tracce, cimeli e la lettura ad alta voce che, in occasione dell’ultima puntata, sarà eseguita live dall’autore (sabato 4 ottobre, ore 9.30 Carpi Libreria Mondadori). Creatrice del personaggio ormai leggendario di Petra Delicado, la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett in dialogo con Alessandra Tedesco è alla Festa del Racconto per presentare il suo ultimo volume di racconti, Una poco di buono (Sellerio), dove raccoglie sei indagini vecchia scuola in equilibrio perfetto tra divertimento e tensione (sabato 4 ottobre, ore 12.30 Carpi, tenda di piazzale Re Astolfo, l’evento sarà tradotto con il linguaggio dei segni LIS). E’ un incontro dedicato alla short story quello con gli autori Andrej Longo e Rossella Milone, che in occasione di “Romanzi in racconti”, insieme a Valeria Parrella, svelano a lettori e lettrici la loro personale interpretazione del racconto breve (sabato 4 ottobre, ore 15 Carpi Giardino della Pieve). “Un eroe normale” è il titolo dell’incontro con Antonio Albanese, che alla Festa porta il suo romanzo (Feltrinelli) ispirato a una storia vera: la fuga di Nino, il protagonista, da un campo di internamento nazista nel 1944. Un libro che è un omaggio alle nuove generazioni, al loro potenziale, alla forza di credere in un futuro migliore (in dialogo con Alessandra Tedesco, sabato 4 ottobre, ore 16 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo, l’evento sarà tradotto con il linguaggio dei segni LIS). Cosa accade quando una scrittrice abituata a scrivere di famiglie, adolescenza, scrittori o cantanti si trova a intervistare un boss della criminalità organizzata? Teresa Ciabatti in dialogo con Rossella Milone presenta Donnaregina. Nascita di un romanzo (Mondadori), per osservare come la letteratura possa prendere forma dalle situazioni più inaspettate (sabato 4 ottobre, ore 17 Carpi Giardino della Pieve). Franco Faggiani alla Festa conduce una passeggiata letteraria che trae ispirazione dal suo ultimo libro Verso la libertà con un bagaglio leggero (Aboca), per raccontare di quello che i sentieri possono rappresentare per chi li affronta con i piedi e la testa, con gli occhi e il cuore (domenica 5 ottobre, alle 9 ritrovo e partenza dal parcheggio della Chiesa di Cibeno di Carpi, in collaborazione con Mondo Nordic Walking Asd Carpi e Legambiente, chi desidera potrà dedicarsi ad attività di plogging). Nel suo ultimo libro Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli) lo scrittore Matteo Nucci narra la genesi del grande filosofo, i luoghi e gli incontri che hanno ispirato le sue opere più importanti, una storia d’amore che parte proprio da un mattino d'estate del 415 a.C (domenica 5 ottobre, ore 11 Carpi piazza dei Martiri, pronao del Teatro, si consiglia di portare con sé una stuoia per sedersi a terra). “Il passo lieve della scrittura” mette a confronto due libri molto diversi ma accomunati dal tratto lieve, ironico e divertito della scrittura: Nicola H. Cosentino e Roberto Barbolini in dialogo con Laura Solieri si confrontano su tecniche, segreti e aspirazioni della scrittura umoristica (domenica 5 ottobre, ore 12.30 Carpi Giardino della Pieve). Ruota attorno al tema del desiderio l’incontro con gli autori Domenico Starnone ed Elena Stancanelli, che attraverso i rispettivi romanzi in uscita (Starnone, Destinazione errata - Stancanelli, La gioia di ieri, Einaudi) portano due punti di vista sulla coppia, sulla fedeltà e sul desiderio in occasione de “Le regole del desiderio” (domenica 5 ottobre ore 16, Carpi tenda di piazzale Re Astolfo). Attraverso una narrazione intima e profonda, con delicatezza e poesia, l’autore di origine argentina Adrián N. Bravi presenta La nuotatrice notturna (Nutrimenti) e insieme a Simonetta Bitasi esplora temi universali come l’identità di genere, le relazioni familiari e il ruolo delle cose non dette, intrecciando le vite dei personaggi in un mosaico di emozioni e rivelazioni (domenica 5 ottobre, ore 17 Carpi Giardino della Pieve). Marco Malvaldi, in dialogo con lo scrittore e sceneggiatore Federico Baccomo presenta Piomba libera tutti (Sellerio): un giallo spiazzante e spassoso che trascina il lettore tra i tavoli del BarLume a vivere insieme ai vecchietti la suspense del delitto e la malinconia del ricordo (domenica 5 ottobre, ore 18 Carpi tenda di piazzale Re Astolfo). Chiara Francini ha scritto un romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo, dove la protagonista, Delia, è un ex partigiana: lo racconta l’autrice in dialogo con Clarissa Martinelli nell’incontro “Custodire la storia”, in chiusura al programma di Novi di Modena (domenica 5 ottobre, ore 21 Novi di Modena Sala Civica E. Ferraresi). La Festa del racconto è anche un’occasione per incontrare gli autori, dialogare con loro e confrontarsi in occasione dei gruppi di lettura con la scrittrice Teresa Ciabatti (sabato 4 ottobre, ore 19 presso Carpi Biblioteca Loria, per iscriversi [email protected], 059 649950) e con lo scrittore Franco Faggiani (domenica 5 ottobre, ore 15 Carpi Libreria Fenice, per iscriversi libreria [email protected] ). Sempre ad appassionate e appassionati di libri sono dedicate le colazioni letterarie con Gaia Manzini, scrittrice e giornalista, per ascoltare consigli su alcuni dei libri da lei preferiti (sabato 4 ottobre, ore 9 Carpi Auditorium Loria) e con Vittorio Graziani, libraio e scrittore (domenica 5 ottobre, ore 9 Carpi Auditorium Loria), per cogliere le sue raccomandazioni sulle migliori raccolte di short stories.

5. L’arte narrativa del graphic novel

Il racconto prende vita anche attraverso la potenza evocativa di disegni, immagini e illustrazioni. Nell’incontro “Tutto sotto controllo” Eliana Albertini in dialogo con Stefano Ascari presenta il suo ultimo graphic novel (Rizzoli Lizard): la storia di una trentenne convinta di aver perso tutto dopo aver raggiunto l’apice del controllo della sua vita (venerdì 3 ottobre, ore 19.30 Carpi Circolo culturale Mattatoyo). Si interroga sull’adolescenza e sul desiderio inseguito nonostante l’impossibilità di appagarlo l’ultimo graphic novel di Zuzu, alla Festa del Racconto con Ragazzo (Coconino Press), in dialogo con Alice Berti (sabato 4 ottobre, ore 19.30 Carpi Circolo Culturale Mattatoyo). “Bestie in fuga”, tratto dal fumetto di Daniele Kong (Fandango e Coconino Press), è un reading e live painting musicato, una performance che intreccia il disegno digitale di Daniele Kong, le letture di Flavio Furno e le musiche dal vivo di Lorenzo Tomio e Maddalena Pasqua, per un’esperienza immersiva capace di trasportare lo spettatore dentro l’universo di Kong (sabato 4 ottobre, ore 22 Carpi Auditorium San Rocco).

6. Eventi collaterali

Numerosi, infine, gli eventi collaterali che completano l’edizione 2025 della Festa del Racconto, primo tra tutti il corso di scrittura gratuito “I Magnifici Venti” dedicato al genere letterario del racconto, in omaggio al ventennale della Festa e realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville: tre incontri online con Cristina Marconi, Letizia Muratori, Pier Franco Brandimarte, e a chiusura il laboratorio in presenza per entrare nell’officina delle scrittrici e degli scrittori – da Anton Cechov a Flannery O’Connor, da John Cheever a Alice Munro, da Dino Buzzati a Lucia Berlin – che hanno fatto della forma racconto un modello assoluto di profondità espressiva, controllo e qualità letteraria (giovedì 2 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30 a Carpi in Biblioteca Loria, secondo piano). Per la prima volta alla Festa del Racconto anche la mostra mercato “Posterino” dedicata al mondo dell’illustrazione: a cura di PWCC, riunisce fumettisti, graphic designer, creativi ed editori indipendenti provenienti da tutta Italia, per lasciarsi ispirare dal talento e dalla creatività di alcune delle voci più interessanti del panorama illustrato contemporaneo (sabato 4 e domenica 5, ore 10-18.30 Carpi Cortile di Levante). Da segnare in agenda anche il laboratorio “MANIFESTO! Racconto in forma di poster” a cura di Tigre contro Tigre, per realizzare un poster narrativo attraverso stencil, collage e timbri (sabato 4 ottobre, ore 11/12 e 15/16 Carpi Biblioteca Loria, prenotazioni 059 649950) e il workshop di narrazione in forma di cartolina “Piccoli racconti di viaggi” a cura di Tigre contro Tigre (domenica 5 ottobre, ore 11/12 e 15/16 Carpi Biblioteca Loria). Al mito della caverna, allegoria platonica tra le più note, è dedicata l’iniziativa con Francesca Senesi, nata dalla sinergia con l’Università per la libera età N.Ginzburg di Soliera sotto forma di tè letterario (domenica 5 ottobre, ore 17 Soliera Centro polifunzionale Habitat). Alla Festa anche tanta musica con il dj set a cura di Klaus Augenthaler (venerdì 3 ottobre ore 23 Circolo culturale Mattatoyo) e di Asdrubale Bellezza (venerdì 3 ottobre ore 23 Circolo culturale Mattatoyo), e con il concerto “Prima la musica e poi le parole di Antonio Salieri” insieme all’orchestra dei giovani studenti del Conservatorio di musica Vecchi Tonelli di Modena e Carpi (domenica 5 ottobre ore 11.30, Carpi Auditorium di San Rocco). A Carpi chiude il programma della Festa del Racconto la proiezione in anteprima del film Tre Ciotole di Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher e Elio Germano basato sull’omonimo libro di Michela Murgia (unico evento a pagamento, domenica 5 ottobre ore 21.15 Carpi Cinema Eden). La Festa ospita anche la serata finale della prima edizione del Premio Didot (giovedì 2 ottobre, ore 21 Carpi Circolo culturale Mattatoyo) con la proclamazione del vincitore tra i tre romanzi finalisti e un omaggio ai cento anni de Il Grande Gatsby. Inoltre, sarà possibile visitare i “Passaggi segreti” da Palazzo Vescovile alla Cattedrale di Carpi (sabato 4 ottobre, ore 10-12 e 15 -17, ingresso gratuito senza prenotazione) e partecipare a brevi visite alle opere della mostra “Nella cornice” allestita a Carpi, presso i Musei di Palazzo dei Pio (domenica 5 ottobre, ore 15-18 su prenotazione [email protected]).

Ultim’ora

Notizie del giorno

Dall'1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera torna la "Festa del Racconto"
Vestiti, usciamo
Dall'1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera torna la "Festa del Racconto"
La manifestazione compie vent'anni e li celebra con sessanta eventi, cinque giornate, quattro Comuni coinvolti
Mirandola, lettera aperta di Carlo Bassoli ai consiglieri Pd dei comuni soci di Aimag
Politica
Mirandola, lettera aperta di Carlo Bassoli ai consiglieri Pd dei comuni soci di Aimag
"É giunto il momento di promuovere un confronto democratico vero dentro il Partito Democratico" scrive il consigliere comunale del Pd a Mirandola
Un gol per Baggiovara, un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile
L'iniziativa
Un gol per Baggiovara, un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile
A Corlo di Formigine in campo i giornalisti modenesi, i sanitari dell’ospedale, i sammarinesi di ASCO 35 e una squadra di “campioni”
Dopo sette anni lascia l'incarico il presidente dell'associazione "Amici della Sanfelice1893 Banca popolare "
La novità
Dopo sette anni lascia l'incarico il presidente dell'associazione "Amici della Sanfelice1893 Banca popolare "
"Spero che qualcuno dell'associazione prenda il mio posto e prosegua il compito di pungolare per migliorare le cose" spiega Davide Baraldi
Cpl Concordia rappresenta l'Emilia-Romagna all'Expo di Osaka 2025
Aziende e territorio
Cpl Concordia rappresenta l'Emilia-Romagna all'Expo di Osaka 2025
L’Expo Universale, che si tiene sull’isola artificiale di Yumeshima nella baia di Osaka, è concepita come una vera “isola del futuro
Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno
Salute
Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno
In alcuni reparti dei due ospedali modenesi si sarebbe deciso di estendere la riduzione dei posti letto prevista per la stagione estiva
Prevenzione delle patologie del cuore, tre appuntamenti a Camposanto
Salute
Prevenzione delle patologie del cuore, tre appuntamenti a Camposanto
Giovedì 25 settembre, dalle ore 20.30 presso la Sala Ariston, "Sensibilizzazione sul diabete, sulla nutrizione e sulla donazione di sangue"
Controlli della velocità, a Modena dieci sanzioni nella serata di martedì 23 settembre
Controlli sulle strade
Controlli della velocità, a Modena dieci sanzioni nella serata di martedì 23 settembre
Sicurezza stradale sotto la lente della Polizia Locale: le violazioni vanno dal mancato rispetto dei limiti alla guida in stato di ebbrezza
Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): "Inorriditi da squadrismo e gravi accuse di Fratelli d’Italia"
Politica
Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): "Inorriditi da squadrismo e gravi accuse di Fratelli d’Italia"
La segretaria provinciale e il segretario cittadino del Pd stigmatizzano il contenuto dei cartelli fatti affiggere a Modena
Massa Finalese, è tutto pronto per la "Festa dell'Equino e delle Tradizioni"
L'iniziativa
Massa Finalese, è tutto pronto per la "Festa dell'Equino e delle Tradizioni"
Si svolgerà da domani, giovedì 25 settembre, fino a domenica 28 settembre, e da venerdì 3 a domenica 5 ottobre
"Essere e fare la sinistra oggi", giovedì 25 settembre a Modena conferenza di Fabrizio Barca
L'iniziativa
"Essere e fare la sinistra oggi", giovedì 25 settembre a Modena conferenza di Fabrizio Barca
Appuntamento alle ore 17.30, alla Sala Ulivi, in via Ciro Menotti
Aggressione omofoba a Sorbara, gli amministratori dei comuni dell'Unione indosseranno una coccarda arcobaleno
La solidarietà
Aggressione omofoba a Sorbara, gli amministratori dei comuni dell'Unione indosseranno una coccarda arcobaleno
Sabato 27 settembre, in occasione dell’inaugurazione dello sportello antiviolenza a Sorbara, come segno di vicinanza e sostegno alle ragazze aggredite
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Trump contro il sindaco di Londra, Sadiq Khan replica: "Razzista, misogino e islamofobo"
Trump contro il sindaco di Londra, Sadiq Khan replica: "Razzista, misogino e islamofobo"
Dormire in salute, il sonno e le posizioni per evitare disturbi
Dormire in salute, il sonno e le posizioni per evitare disturbi
Porti, Latrofa (Mar Tirreno Centro Set.) incontra Segretario generale Coni Mornati
Porti, Latrofa (Mar Tirreno Centro Set.) incontra Segretario generale Coni Mornati
Daniel Day-Lewis, il ritorno alle scene dopo 8 anni passa da Roma: l'attore sarà ad 'Alice nella città'
Daniel Day-Lewis, il ritorno alle scene dopo 8 anni passa da Roma: l'attore sarà ad 'Alice nella città'
Sparatoria a Dallas, colpiti tre migranti detenuti in ufficio Ice: due morti, il cecchino si è suicidato
Sparatoria a Dallas, colpiti tre migranti detenuti in ufficio Ice: due morti, il cecchino si è suicidato
Alessia Pifferi, periti in aula: "Immaturità affettiva ma capace di intendere e volere"
Alessia Pifferi, periti in aula: "Immaturità affettiva ma capace di intendere e volere"
Maltempo sull'Italia, trovato il corpo della turista dispersa nell'Alessandrino. Stato di emergenza in Veneto
Maltempo sull'Italia, trovato il corpo della turista dispersa nell'Alessandrino. Stato di emergenza in Veneto
Caso Todde in Consulta, Sardegna: "Chiediamo annullamento atto decadenza, lede Regione"
Caso Todde in Consulta, Sardegna: "Chiediamo annullamento atto decadenza, lede Regione"
Regionali, tre candidature 'impresentabili' in Calabria
Regionali, tre candidature 'impresentabili' in Calabria
Sostenibilità, indagine Findus: 1 italiano su 2 sceglie i surgelati per ridurre il food waste
Sostenibilità, indagine Findus: 1 italiano su 2 sceglie i surgelati per ridurre il food waste
Asl gli negò il fine vita, 79enne ligure morto in Svizzera
Asl gli negò il fine vita, 79enne ligure morto in Svizzera
Perdono il volo, entrano in pista per salire sull'aereo: maximulta
Perdono il volo, entrano in pista per salire sull'aereo: maximulta
Cinzia Pinna scomparsa da Palau, indagine per omicidio: in caserma noto imprenditore di vini
Cinzia Pinna scomparsa da Palau, indagine per omicidio: in caserma noto imprenditore di vini
Cyberattacco aeroporti europei, arrestato un uomo poi rilasciato su cauzione
Cyberattacco aeroporti europei, arrestato un uomo poi rilasciato su cauzione
Re Carlo rivede Harry, ma la regina Camilla resta "furiosa"
Re Carlo rivede Harry, ma la regina Camilla resta "furiosa"
Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: "Non volevo andare a piedi"
Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: "Non volevo andare a piedi"
Claudia Cardinale, la "sirena dello schermo" che sfidò il destino e conquistò il cinema
Claudia Cardinale, la "sirena dello schermo" che sfidò il destino e conquistò il cinema
Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 kg. Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia"
Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 kg. Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia"
Dal vapore all’idrogeno, Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna
Dal vapore all’idrogeno, Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna
Moby, con Medfest per 4 giorni Olbia diventa capitale Mediterraneo, Turismo e Biodiversità
Moby, con Medfest per 4 giorni Olbia diventa capitale Mediterraneo, Turismo e Biodiversità

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    105.000 presenze per Utopica Festival
    105.000 presenze per Utopica Festival
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Achille Lauro nuovo volto Motorola: una partnership tra arte e tech - Il video
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano
    Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano
    Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia
    Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia
    Stellantis e Saft presentano il primo prototipo con tecnologia IBIS
    Stellantis e Saft presentano il primo prototipo con tecnologia IBIS

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi