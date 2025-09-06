Domenica 7 settembre la finale del torneo di calcio giovanile “Memorial Previdi”
SASSUOLO - Nella terza giornata della XIV Edizione del “Memorial Nardino Previdi”, sono arrivati i primi verdetti.
Nel Girone A, il Sassuolo si impone di misura sull’Helsingor per 2-1.
Trionfo più largo per il Bologna che piega il Forlì con tre gol e si qualifica alle semifinali a punteggio pieno.
Il Girone B si chiude con due risultati uguali su entrambi i campi: Hellas Verona supera la Sanmichelese per 4-1, stesso punteggio è emerso dalla sfida che il Modena ha disputato, a Saliceta, contro i defending Champions dell’Hajduk Spalato.
I croati infliggono quattro gol ai canarini che siglano la rete della bandiera ma questo non basta per riagguantare il risultato. Nel Girone C la Roma l’ha fatta da padrone, nel terzo match di questo raggruppamento, ha battuto per 3-0 il Carpi strappando il pass per le semifinale. L’altra partita è stata della Reggiana che ha vinto con una goleada contro la squadra giapponese del Azul Claro Namuzu per 5 – 0.
QUALIFICATE ALLA SEMIFINALI
- Bologna
- Roma
- Hajduk Spalato
- Hellas Verona
Sono stati effettuati i sorteggi delle semifinali del torneo: allo stadio “Ferrarini” di Castellarano si disputerà Bologna – Hajduk Spalato mentre allo stadio “Zanti” di San Michele dei Muchietti si giocherà la sfida Roma – Hellas Verona.
Entrambe le gare avranno luogo nel pomeriggio di sabato 6 Settembre.
La finale si giocherà domani, domenica 7 settembre allo stadio “Ferrarini” di Castellarano alle ore 10:30.
Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it, sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi , sulla pagina instagram del torneo @memorialprevidi e sull’account X del torneo @MemPrevidi.
