Dopo sette anni lascia l’incarico il presidente dell’associazione “Amici della Sanfelice1893 Banca popolare “

SAN FELICE SUL PANARO - Davide Baraldi ha lasciato nei giorni scorsi il ruolo di presidente dell'Associazione Amici della Sanfelice1893 Banca Popolare dopo sette anni: ripercorrendo gli anni da presidente, dopo aver spiegato di aver deciso di vendere tutte le azioni e aver spiegato che era una decisione a cui stava pensando da tempo, Baraldi evidenzia aspetti positivi e negativi:

"In questi anni abbiamo cercato di fare critica costruttiva con l'istituto (a volte siamo pure stati ascoltati), la banca sembra vada nella direzione giusta visti i risultati degli ultimi due anni, quindi ringrazio tutti gli associati, soci e azionisti che hanno contribuito in questi anni ad appoggiare le nostre iniziative. Ci saremmo aspettati dall'istituto un'azione più incisiva sui vecchi amministratori, cosa non avvenuta - continua Baraldi - ma ringrazio i dirigenti della Sanfelice 1893 Banca Popolare che hanno rimesso in sesto dal 2018/219 ad oggi, Zanini, Belloi e tutti i dipendenti. Come ho detto all'ultima assemblea come cliente, non posso che parlare bene perché sempre servito e riverito, come azionista tutt'altro (causa vecchie amministrazioni). Spero che qualcuno dell'associazione prenda il mio posto e prosegua il compito di pungolare per migliorare le cose".