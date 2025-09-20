Inaugurata la nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano

PAVULLO - SAN FELICE - Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano, tenutasi nella giornata di sabato 20 settembre 2025.

L’apertura rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e radicamento sul territorio intrapreso dalla Banca, da sempre vicina a famiglie, imprese e professionisti locali.

Il taglio del nastro inaugurale è stato condiviso dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Flavio Zanini, dal Direttore Generale della Banca Vittorio Belloi, dal Sindaco di Pavullo nel Frignano Davide Venturelli e dal Consigliere della Regione Emilia-Romagna Gian Carlo Muzzarelli con la partecipazione di cittadini, clienti, rappresentanti delle realtà economiche e associative del territorio, e istituzioni locali.

Nel corso dell’inaugurazione, i presenti hanno potuto visitare i nuovi spazi della filiale, situata in Via Giardini 136, pensati per offrire un ambiente moderno, funzionale e accogliente.

«L’apertura di una nuova filiale non è solo un investimento infrastrutturale, ma un impegno verso la comunità» – ha dichiarato Flavio Zanini, Presidente del Consiglio di amministrazione – «Essere presenti a Pavullo significa rafforzare il legame con un territorio vivo, dinamico e ricco di opportunità, al quale vogliamo offrire il nostro sostegno quotidiano, con servizi bancari di qualità e una presenza umana solida e riconoscibile».

«Essere presenti a Pavullo rappresenta per noi un gesto concreto di vicinanza alle persone» – ha aggiunto Vittorio Belloi, Direttore Generale – «Vogliamo essere presenti fisicamente, aprire le porte, guardare i nostri clienti negli occhi e accoglierli con disponibilità e attenzione. In un’epoca sempre più digitale, crediamo che il contatto umano resti un valore fondamentale: le nostre filiali non sono solo luoghi di servizio, ma spazi di relazione, ascolto e fiducia reciproca».

Un messaggio di accoglienza e fiducia è arrivato anche dal Sindaco di Pavullo nel Frignano, Davide Venturelli, che ha voluto sottolineare il significato dell’apertura per la comunità locale: «Pavullo è orgogliosa di accogliere la nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare, che da oggi porta nuova linfa e vitalità nel centro storico, ponendosi come proposta innovativa ma allo stesso tempo fondata su solidi valori tradizionali come l’attenzione al cliente e a un rapporto di fiducia con imprese e correntisti» – ha dichiarato il Sindaco – «Quello di Pavullo è un bel passaggio di testimone tra “santi”, avendo scelto SANFELICE 1893 di subentrare nei locali occupati per un secolo dal San Geminiano. La città di Pavullo continua a crescere, non solo a livello demografico, ma anche a livello economico, ponendosi come baricentro di tutta l’area sud modenese: auguriamo a tutta la squadra della Banca di portare avanti, sull’esempio di San Felice, la fermezza e la determinazione per diventare anch’essi un punto di riferimento non solo per Pavullo, ma per tutto l’Appennino Modenese».

Infine, è intervenuto anche il Consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli, che ha sottolineato il valore economico e sociale dell’iniziativa: «L’apertura di questa filiale è un segnale importante per tutto l’Appennino modenese» – ha affermato Gian Carlo Muzzarelli – «Le imprese, il lavoro e la fiducia nei territori montani rappresentano un motore fondamentale per la crescita. Iniziative come questa dimostrano che investire in montagna è possibile e necessario, perché qui c’è comunità e futuro. La presenza di una banca attenta e radicata è un alleato prezioso per valorizzare le persone e il lavoro locale».

Con questa nuova apertura, SANFELICE 1893 Banca Popolare vuole essere ancora più vicina alle persone: non solo con servizi efficienti, ma con volti, relazioni e una presenza quotidiana sul territorio.





Leggi anche: SANFELICE 1893 Banca Popolare apre una nuova filiale a Pavullo