Emicrania, il Centro Cefalee del Policlinico all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

MODENA, VENEZIA - Il Centro Cefalee dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena sarà tra i protagonisti del docufilm “Una Vita a metà”, in anteprima giovedì 4 settembre, alle ore 18, all'82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presso “La Villa” del Giffoni Innovation Hub (Lungomare Guglielmo Marconi 56 – Lido di Venezia). Il documentario è dedicato a tutti coloro che soffrono di emicrania, in Italia sono oltre 6 milioni di persone. Il documentario, realizzato da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di AbbVie, vuole accendere i riflettori su una patologia ancora oggi sottovalutata: l’emicrania. Una malattia che colpisce milioni di persone, condizionandone in modo significativo la vita sociale e lavorativa.

All’interno del progetto, la dott.ssa Simona Guerzoni, responsabile del Centro Cefalee del Policlinico di Modena, partecipa con una video-intervista dal titolo “Il passo a due: il compromesso, la convivenza, il riadattamento, fino alla terapia specifica preventiva che cambia la vita”. Il suo intervento sottolinea l’importanza dell’alleanza medico–paziente, del dialogo e della presa in carico globale, insieme al ruolo fondamentale della ricerca nei nuovi trattamenti per l’emicrania. Dopo la proiezione è previsto un incontro aperto al pubblico che vedrà dialogare insieme pazienti, medici, ricercatori, giornalisti, atleti e attori: voci diverse unite dallo stesso obiettivo, dare parola a un dolore invisibile.

Tra i partecipanti:

Donatella Romani , Produttore e Autore, Telomero Produzioni

, Produttore e Autore, Telomero Produzioni Roberto Amato , Produttore e Regista, Telomero Produzioni

, Produttore e Regista, Telomero Produzioni Andrea Vigorita , Business Unit Director Neuroscience, AbbVie Italia

, Business Unit Director Neuroscience, AbbVie Italia Irma Cordella , Corporate Affairs Director, AbbVie Italia

, Corporate Affairs Director, AbbVie Italia Alessandra Sorrentino , Presidente Al.Ce. Alleanza Cefalalgici

, Presidente Al.Ce. Alleanza Cefalalgici Monica Guerzoni , Giornalista, Corriere della Sera

, Giornalista, Corriere della Sera Francesca Cavallin , Attrice

, Attrice Saverio Raimondo , Attore e Scrittore

, Attore e Scrittore Matteo Sartori , Atleta Olimpionico di Canottaggio, Fiamme Gialle

, Atleta Olimpionico di Canottaggio, Fiamme Gialle Piero Barbanti , Neurologo, Università–IRCCS San Raffaele, Roma; membro del Direttivo International Headache Society

, Neurologo, Università–IRCCS San Raffaele, Roma; membro del Direttivo International Headache Society Cristina Tassorelli , Neurologa, Università di Pavia; IRCCS Mondino, Pavia

, Neurologa, Università di Pavia; IRCCS Mondino, Pavia Simona Guerzoni , Farmacologa e Tossicologa, Responsabile Centro Cefalee e Abuso di Farmaci – AOU Modena

, Farmacologa e Tossicologa, Responsabile Centro Cefalee e Abuso di Farmaci – AOU Modena Simona Sacco , Neurologa, Università dell’Aquila; Direttrice UOC Neurologia e Stroke Unit Avezzano–Sulmona–L’Aquila

, Neurologa, Università dell’Aquila; Direttrice UOC Neurologia e Stroke Unit Avezzano–Sulmona–L’Aquila Isabella Fiorillo , Studentessa di Psicologia

, Studentessa di Psicologia Chiara Antoniol , Fisioterapista

, Fisioterapista Mathilda Prearo , Studentessa

, Studentessa Nicoletta Orthmann, Fondazione Onda



In Italia oltre 6 milioni di persone soffrono di emicrania, di cui circa 4 milioni sono donne. Negli ultimi vent’anni la prevalenza e l’incidenza sono aumentate a livello globale, con un impatto crescente soprattutto tra i giovani. A livello mondiale, l’emicrania interessa circa il 14% della popolazione. Se si considerano le donne tra la pubertà e la menopausa, la percentuale sale al 27%, rendendo l’emicrania la prima causa al mondo di anni vissuti con disabilità (YLD).

