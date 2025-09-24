“Essere e fare la sinistra oggi”, giovedì 25 settembre a Modena conferenza di Fabrizio Barca
MODENA - Due nuovi appuntamenti sono in programma a Modena nei prossimi giorni.
Domani, giovedì 25 settembre, alle ore 17.30, alla Sala Ulivi, in via Ciro Menotti 137, si svolgerà l'incontro "Essere e fare la sinistra oggi. Perché la difficile condizione delle nuove generazioni non si traduce in un moto collettivo". Relatore della conferenza sarà Fabrizio Barca, economista e coordinatore del Forum Diseguaglianze e Diversità.
Venerdì 26 settembre, invece, alle ore18, nella Sala "C" del Palazzo Europa, in via Emilia Ovest 101, è in programma l'incontro "Il lavoro tossico nella società attuale" - Proposte di bonifica. Si tratta della presentazione del saggio, a cura di Alessandra Raffi, Piergiovanni Alleva e Maria Cecilia Guerra. Interverranno: Piergiovanni Alleva, giurista e docente universitario, e Maria Cecilia Guerra, economista, parlamentare e responsabile Lavoro della Segreteria nazionale del Pd.
