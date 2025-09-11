Festa provinciale dell’unità di Modena, inaugura la Festa nazionale su legalità e lotta alle mafie

Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
MODENA - Inizierà domani, venerdì 12 settembre alla Festa provinciale dell’unità di Modena, la prima edizione della Festa nazionale sulla legalità e la lotta alle mafie, promossa dal Partito Democratico nazionale e organizzata dalla senatrice Enza Rando. Una tre giorni di dibattiti, presentazioni di libri e incontri per riflettere su un tema centrale per il presente e il futuro del Paese e del sistema democratico. Tutti gli incontri relativi alla Festa nazionale sulla legalità saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Festa (al seguente link: Festa provinciale dell'unità di Modena). Ad aprire la manifestazione, alle ore 19.30, la presentazione del libro di Margherita Asta e Michela  Gargiulo ‘Sola con te in un futuro aprile’. A dialogare con le autrici, con lo storico delle mafie Enzo Ciconte, Dario Montana, fratello di Giuseppe Montata, commissario della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia nel 1995, e Marwa Mahmoud, della Segretaria nazionale Pd.

Il libro racconta la storia di Margherita Asta, che il 2 aprile del 1985, a dieci anni, perse la madre Barbara e i fratelli Giuseppe e Salvatore, uccisi come ‘vittime collaterali’ nella ‘strage di Pizzolungo’, a Trapani, l’attentato con cui la mafia tentò di eliminare il giudice Carlo Palermo. Margherita oggi vive a Parma ed è Referente Regionale Memoria dell’Emilia Romagna dell’associazione Libera, ed è impegnata a portare la propria testimonianza in giro per il Paese. Alle ore 21.00 si parlerà invece degli strumenti contro la criminalità organizzata a disposizione di enti locali e imprese, con il senatore e capogruppo Pd in Commissione Antimafia Walter Verini, la deputata e responsabile Giustizia nella Segreteria Nazionale Pd Debora Serracchiani, il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà.

Spazio anche per la musica, con il concerto dei Punkreas, alle ore 21.30 all’Arena Left. A 30 anni dall’uscita, la storica band, tra le più note e vitali della scena punk rock italiana, porterà sul palco della Festa i brani di ‘Paranoia e potere’, che ha consacrato brani divenuti tra i più noti della band come Aca toroLa canzone del bosco e Tutti in pista.

Quella di venerdì sarà anche l’occasione per un’altra puntata dei ‘Diari di Viaggio’, alle ore 21.30, con il racconto dell’Indonesia a cura di Alessandro Rinaldi e Anette Rossmeier.

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

