Festa provinciale dell’unità di Modena, inaugura la Festa nazionale su legalità e lotta alle mafie

MODENA - Inizierà domani, venerdì 12 settembre alla Festa provinciale dell’unità di Modena, la prima edizione della Festa nazionale sulla legalità e la lotta alle mafie, promossa dal Partito Democratico nazionale e organizzata dalla senatrice Enza Rando. Una tre giorni di dibattiti, presentazioni di libri e incontri per riflettere su un tema centrale per il presente e il futuro del Paese e del sistema democratico. Tutti gli incontri relativi alla Festa nazionale sulla legalità saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Festa (al seguente link: Festa provinciale dell'unità di Modena). Ad aprire la manifestazione, alle ore 19.30, la presentazione del libro di Margherita Asta e Michela Gargiulo ‘Sola con te in un futuro aprile’. A dialogare con le autrici, con lo storico delle mafie Enzo Ciconte, Dario Montana, fratello di Giuseppe Montata, commissario della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia nel 1995, e Marwa Mahmoud, della Segretaria nazionale Pd.

Il libro racconta la storia di Margherita Asta, che il 2 aprile del 1985, a dieci anni, perse la madre Barbara e i fratelli Giuseppe e Salvatore, uccisi come ‘vittime collaterali’ nella ‘strage di Pizzolungo’, a Trapani, l’attentato con cui la mafia tentò di eliminare il giudice Carlo Palermo. Margherita oggi vive a Parma ed è Referente Regionale Memoria dell’Emilia Romagna dell’associazione Libera, ed è impegnata a portare la propria testimonianza in giro per il Paese. Alle ore 21.00 si parlerà invece degli strumenti contro la criminalità organizzata a disposizione di enti locali e imprese, con il senatore e capogruppo Pd in Commissione Antimafia Walter Verini, la deputata e responsabile Giustizia nella Segreteria Nazionale Pd Debora Serracchiani, il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà.

Spazio anche per la musica, con il concerto dei Punkreas, alle ore 21.30 all’Arena Left. A 30 anni dall’uscita, la storica band, tra le più note e vitali della scena punk rock italiana, porterà sul palco della Festa i brani di ‘Paranoia e potere’, che ha consacrato brani divenuti tra i più noti della band come Aca toro, La canzone del bosco e Tutti in pista.

Quella di venerdì sarà anche l’occasione per un’altra puntata dei ‘Diari di Viaggio’, alle ore 21.30, con il racconto dell’Indonesia a cura di Alessandro Rinaldi e Anette Rossmeier.

