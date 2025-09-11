Mirandola, cordoglio per la scomparsa di Vittoria Varianini

"L’Amministrazione comunale di Mirandola esprime cordoglio per la scomparsa dottoressa Vittoria Varianini, professionista di altissimo profilo e cittadina mirandolese di alto valore umano e intellettuale. Figura brillante e stimata, laureata con lode alla Georgetown University di Washington, la dottoressa Varianini ha rappresentato un esempio di eccellenza e competenza. L’Amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio, stringendosi con affetto ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne il valore umano e professionale".