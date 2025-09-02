Filippo Graziani alla Festa provinciale de l’Unità di Modena in un concerto dedicato alla musica del padre Ivan

MODENA - OTTANTA. Buon compleanno Ivan è il titolo del tour che Filippo Graziani ha dedicato al padre Ivan, nell’anniversario di quello che sarebbe stato l’80° compleanno del cantautore, e che farà tappa alla Festa provinciale dell’unità di Modena mercoledì 3 settembre alle ore 21.30. Una vera e propria festa di compleanno, ricca di sorprese e ospiti, in cui Filippo guiderà il pubblico attraverso i successi più celebri di Ivan, proponendo però anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, offrendo uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore. Attraverso le note e le parole delle canzoni che hanno segnato la carriera di Ivan Graziani, Filippo riesce a far rivivere al pubblico le emozioni di un’epoca indimenticabile, dimostrando che la musica è un ponte tra generazioni. Non solo un omaggio, dunque, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nei sentimenti, che invita tutti a riscoprire la bellezza senza tempo delle opere di uno dei più grandi cantautori italiani.

Per quanto riguarda gli incontri politici, in programma, alle ore 21.00, quello dedicato all’impegno per Gaza, la pace e la sicurezza, con la deputata Pd e presidente del Comitato sui diritti umani nel mondo della Camera Laura Boldrini, il giornalista de L’Avvenire Toni Mira, il cappellano di Mediterranea Saving Humans Don Mattia Ferrari, Giuditta Pini della direzione nazionale Pd, il sindaco di Castelfranco Emilia Gianni Gargano. A condurre, il direttore de L’Unità Piero Sansonetti.

Prima, alle ore 19.30, Pierfrancesco Majorino presenterà il suo romanzo ‘Le stelle divorate dai cani. Il racconto di una sparizione’, dialogando con la il confronto, la giornalista Serena Arbizzi. Quella di Majorino è una storia a tinte noir che si svolge in un tempo dominato dalla paura, nel quale, mentre si provvede alla riapertura dei manicomi e all’uso della cultura delle istituzioni totali, le persone spariscono di colpo. Ed è proprio in questa cornice che un gruppo clandestino dai contorni bizzarri avvia le proprie ricerche per il ritrovamento di chi scompare.

La giornata sarà però inaugurata, alle ore 17.00, dall’Assemblea provinciale di AUSER – SPI CGIL, con un dibattito dal titolo Europa: fra sostenibilità e nuove tecnologie. Previsti gli interventi della presidente provinciale AUSER Manuela Gozzi, del segretario di SPI CGIL Roberto Righi, del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, della segreteria CGIL di Modena Aurora Ferrari, e la relazione della docente di Unimore Claudia Severi. A moderare l’iniziativa il giornalista Riccardo Querciagrossa.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria. La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

