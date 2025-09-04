Freccette, ASD Nuova Modena Darts protagonista al GP Nazionale di Pescara
Nel weekend del 30 e 31 agosto si è svolto a Pescara l’ultimo Gran Premio Nazionale di Freccette, appuntamento di rilievo per il movimento dartistico italiano. Anche la ASD Nuova Modena Darts era presente con una propria delegazione e ha ottenuto risultati di grande prestigio. Sabato 30 agosto, nel torneo di doppio, Laura Martinelli, atleta modenese, ha conquistato un eccellente 3° posto, in coppia con la compagna di squadra Melina Di Naccio, confermando il livello sempre più competitivo della formazione gialloblù.
Nel singolo, disputato tra sabato e domenica, sono arrivati piazzamenti di assoluto valore anche per gli altri atleti della delegazione:
• Emanuele Degli Angeli, 9° posto nel singolo di Serie A;
• Massimiliano Giovanardi 7° posto nel singolo di Serie B.
Risultati che testimoniano la crescita della ASD e l’impegno dei suoi tesserati, capaci di portare con orgoglio i colori di Modena in un contesto nazionale.
Il presidente Mattia Calzolari e tutto il Direttivo della ASD ringraziano calorosamente gli atleti che hanno preso parte alla trasferta abruzzese, sottolineando l’importanza di queste esperienze per la crescita sportiva e associativa del movimento modenese delle freccette.
