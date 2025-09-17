Frequentava siti con legami con la jihad, indagini anche su un 36enne residente nella Bassa

Cinque persone sono indagate in quanto sospettate del reato di istigazione a delinquere tramite strumenti informatici: tra di loro c'è anche un uomo di 36 anni, di origine marocchine, ma residente nella Bassa modenese.

Stando a quanto finora ipotizzato dagli inquirenti, i cinque indagati avrebbero frequentato siti internet legati alla jihad islamica, scambiandosi materiale di propaganda: i loro computer sono stati sequestrati e nelle loro abitazioni sono state eseguite perquisizioni.

LEGGI ANCHE: