Furto con spaccata in un negozio di smartphone e pc, bottino del valore di oltre 20mila euro

MODENA - Furto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre nel negozio "It Clinic" di via Emilia Est, a Modena. Due ladri sono riusciti ad entrare nell'attività commerciale, che si occupa della vendita di pc e smartphone, e a rubare diversi dispositivi in esposizione, per un valore totale stimato in oltre 20mila euro, compresi i contanti che si trovavano nella cassa. I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, ma erano incappucciati: ora sono in corso le indagini della Polizia, sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per eseguire i rilievi.

LEGGI ANCHE: